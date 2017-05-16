Политолог: запрет Киевом соцсетей – "полный бред", откровенно говоря

Президент Украины Петр Порошенко ввел ограничения против интернет-ресурсов "Яндекс", Mail.ru и российских соцсетей. В эфире радио Sputnik политолог Николай Шлямин выразил мнение, что Киев создал лишние проблемы для простых украинцев.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), расширяющее список российских граждан и компаний, в отношении которых введены санкции.

В том числе введены ограничения сроком на три года против некоторых российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", телеканалов "Звезда", ТВЦ, НТВ плюс, РенТВ, РБК. Также на три года введены санкции в отношении компании "Яндекс". Кроме того, украинцам запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсу Mail.ru.

В эфире радио Sputnik политолог, лидер общественного движения "Объединенный молодежный фронт" Николай Шлямин выразил мнение, что указ Порошенко создает лишние проблемы для граждан Украины.

"В современном мире запрет социальных сетей, с помощью которых люди просто общаются, является полным бредом, откровенно говоря. Тем более что до 1991 года была огромная страна, где многие люди перемещались из конца в конец, близкие родственники могли проживать на Дальнем Востоке, на Украине, в Белоруссии, в Средней Азии и так далее. Люди через эти соцсети могли общаться, поддерживать свои семейные отношения. И этот указ – это подрыв этих семейных связей. Лишняя проблема создается для простых людей, которым нет дела до той политики, которую проводит Киев", – считает Николай Шлямин.

По мнению политолога, новый указ президента Украины – очередное доказательство того, что все лозунги "евромайдана" остались "на бумаге".

"Та "революция", благодаря которой Петр Порошенко и нынешний украинский режим пришли к власти, она шла как раз под знаменами максимальной свободы, в том числе и в информационном пространстве. А сейчас Киев в который раз подтвердил, что все эти лозунги, с помощью которых людей выводили на улицы, остались "на бумаге", а конкретные дела идут совсем в другом направлении. И когда Киев вводит санкции, я считаю, что он вводит их против самого себя", – сказал Николай Шлямин.

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