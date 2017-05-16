Политолог об ответе Трампа на скандал "с секретами": тут все чисто

Президент США Дональд Трамп заявил, что он имел полное право поделиться с РФ данными о терроризме. Политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik отметил, что СМИ хотелось бы видеть главу государства совершенно лишенным каких-либо возможностей.

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что имел полное право делиться с Россией информацией в ходе переговоров.

"Как президент я хотел поделиться с Россией (на открыто заявленной встрече Белого дома), на что имел полное право, данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Также я хочу, чтобы Россия значительно усилила свою борьбу против ИГ* и терроризма", – написал Трамп.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа бывших и нынешних чиновников сообщила, что Трамп поделился с главой российского МИД Сергеем Лавровым сверхсекретной информацией о группировке "Исламское государство"*.

По заявлению издания, Трамп рассказал Лаврову некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации по ИГ*". Эти сведения, как пишет Washington Post, США предоставил некий зарубежный партнер в соответствии с соглашением об обмене разведывательной информацией, который не разрешал делиться этими сведениями с Россией.

Президент США встречался с российским министром 10 мая.

Политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американским СМИ хотелось бы видеть Дональда Трампа совершенно лишенным каких-либо возможностей.

"По реакции американских СМИ можно сделать вывод, что Дональд Трамп – это первый за всю историю президент, которому ничего нельзя. Вот ему ничего нельзя делать. Бараку Обаме, Биллу Клинтону, Джорджу Бушу-младшему можно было делать все, и это рассматривалось как правильные и надлежащие действия на посту главы государства. А Дональду Трампу, как хотела бы мейнстримная американская пресса, ничего нельзя. А можно только то, что ему предписывает делать эта самая пресса", – сказал Дмитрий Дробницкий.

По его словам, очевидна разница между обсуждением террористических угроз и распространением некой информации, которая может быть признана "чувствительной".

"Вопрос состоит в том, была ли передана информация об источниках или обсуждались всего-навсего сами угрозы. В данном случае, глава государства, на мой взгляд, может принимать самостоятельное решение по данному вопросу. Тем более что присутствовавшие на встрече советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер и госсекретарь Рекс Тиллерсон заявили, что никаких данных об источнике и о методе сбора этих разведданных не обсуждалось, а обсуждались только сами угрозы. Тут все чисто. Что касается сообщения Дональда Трампа в Twitter, которое вызвало новый круг этого совершенно пустого скандала, то им он, на мой взгляд, совершенно справедливо говорит: мол, президент я или кто? Он показывает, что продолжает бороться с этой уже совершенно анекдотичной ситуацией", – отметил политолог.

*Террористическая организация запрещена в России

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