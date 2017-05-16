Мнение: Киев использует решение суда по "Газпрому" в споре о долге перед РФ

Украинский суд отклонил кассацию "Газпрома" по штрафу в $6,4 млрд. Адвокат по международным делам Денис Скрябин связывает данное решение с судебным процессом по долгу Украины перед РФ, который проходит в Лондоне. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение судов предыдущих инстанций о принудительном взыскании в пользу Украины штрафа на 171,8 млрд гривен (около 6,4 млрд долларов) за якобы злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа.

"Газпром" подал жалобу еще в марте. Решение может быть обжаловано в Верховном суде Украины.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 млрд гривен (3,2 млрд долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу".

Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом, и АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты. Данный иск на итоговую сумму около 6,4 млрд долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, однако "Газпром" подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.

Адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Украина "выдавливает" российскую компанию, принимая политизированные решения.

""Газпрому" остается оспаривать нормы, которые позволяют доначислять столь существенный размер штрафа. Но шансов на это мало, учитывая политизированное решение украинских судов. И фактически мы увидим ситуацию, когда начнется "отбор" тех активов, которыми обладает "Газпром". Компания будет "выдавлена" с рынка Украины, с территории Украины. Предполагаю, что Украина и в дальнейшем продолжит обращать взыскание на активы "Газпрома", которые находятся и за пределами территории Украины. Скорее всего, Украина будет использовать предъявленные требования в качестве урегулирования задолженности с тем долгом (на 3 млрд долларов – ред.), который Украина должна непосредственно России, и споры по которой рассматриваются в настоящий момент в суде Лондона", – сказал Денис Скрябин.

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