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Политолог: угроза ИГ* для флота РФ в Босфоре? А что, угрозы для НАТО нет?

16:2716.05.2017
(обновлено: 16:29 16.05.2017)
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© AP PhotoКорабль ВМФ России в проливе Босфор, ТурцияКорабль ВМФ России в проливе Босфор, Турция
© AP Photo
Турецкие СМИ со ссылкой на разведку сообщили об угрозе терактов против кораблей ВМФ России в Босфоре. Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что информация поступила не от официальных лиц.

Турецкая разведка утверждает, что боевики террористической группировки "Исламское государство"* якобы готовят атаки на корабли ВМФ России, проходящие через пролив Босфор, сообщает газета Haberturk.

По данным издания, боевики могут обстрелять суда ракетами.

Силы безопасности Стамбула взяли под наблюдение 146 точек в районе Босфора, откуда может быть осуществлено нападение.

Кроме того, сообщается, что турецкие силовики планируют использовать вертолеты и дополнительные катера береговой охраны для сопровождения российских кораблей при переходе через пролив.

Босфор соединяет Черное море с Мраморным, длина пролива составляет 30 километров. Согласно Конвенции Монтре, в мирное время черноморские державы могут проводить через Босфор любые военные корабли.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что информацию о возможных атаках боевиков распространили не турецкие спецслужбы, а пресса.

"Причем турецкая пресса сообщила это в тот день, когда начинается визит президента Турции в США. Думаю, что это важный момент, который обязательно надо учесть, оценивая качество этой информации. Кроме того, что значит угроза для российского флота в проливе Босфор? А что, угрозы для кораблей стран НАТО, для турецких кораблей в проливе Босфор нет? Или террористы будут смотреть в подзорную трубу, чей корабль идет и выбирать цель? Думаю, что если такая угроза существует, то мы вряд ли бы услышали такое заявление со стороны турецких спецслужб, потому что тогда они распишутся в своей неспособности предотвратить теракты в регионе, где проходит очень серьезный международный трафик", – сказал Игорь Шатров.

Тем не менее, по словам политолога, известно, что угроза терроризма на транспортных магистралях действительно существует. Поэтому Турция, по его мнению, опосредованно, через СМИ ведет свою игру, напоминая о своей значимости.

"Мне кажется, что так опосредованно – через средства массовой информации – Турция набивает себе цену, как перед Россией, которую она поддерживает и ведет определенные действия по примирению в Сирии, но также и перед своими союзниками по НАТО, которым напоминает о своей важности и цельности. Это такая попытка усидеть на двух стульях", – отметил Игорь Шатров.

*Террористическая организация запрещена в России

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