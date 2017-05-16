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Политик о санкциях Киева: Моське, что лает на Слона, могут и "пинка дать"

15:5616.05.2017
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© РИА Новости . Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной Рады в Киеве. 6 сентября 2016Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной Рады в Киеве. 6 сентября 2016
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против РФ, в частности, введены ограничения против "Яндекса" и российских соцсетей. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что действия Киева не поддаются логическому объяснению.

Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), расширяющее список российских граждан и компаний, в отношении которых введены санкции, этим решением также продлены сроки действия санкций, говорится в указе Петра Порошенко, опубликованном на его сайте.

Социальные сети
© Fotolia / Sergey Nivens
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В приложениях к решению указано, что в расширенный санкционный список вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. Против юрлиц срок действия санкций продлен от года до трех лет, для физических лиц – на сроки в год, три года, пять лет и бессрочно.

В списке оказались некоторые депутаты российской Госдумы, им запретили въезд на Украину сроком на год. Кроме того, Киев ввел ограничения сроком на три года против некоторых российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", телеканалов "Звезда" и ТВЦ, Нашего радио, НТВ плюс, РенТВ, РБК. Санкции предусматривают блокирование активов этих медиа.

Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятия по случаю Дня достоинства и свободы
© Фото : официальный сайт президента Украины
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Также на три года введены санкции в отношении компании "Яндекс". Под ограничения на такой же срок попали "Лаборатория Касперского" и ее киевское отделение и компания "Доктор Веб". Кроме того, украинцам запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсу Mail.ru.

Помимо них, в санкционном списке числятся и другие IT-компании и связанные с ними украинские юридические лица: 1С, "Корпорация "Парус", "Галактика Центр", "Документ Менеджмент", системный интегратор АРО "Энвижн Груп", "Мастердата", "Софтлайн Груп", известный разработчик программного обеспечения ABBYY и ООО "Аби Украина ЛТД" и еще некоторые организации.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что действия Киева не поддаются логическому объяснению.

"Комментировать действия украинской власти было бы правильнее врачу-психиатру. Потому что господин Порошенко и его окружение действуют по принципу: возьму билет и назло пойду пешком. Киев может персонально для себя вводить любые санкции и что-то делать на своей территории, издеваясь над населением Украины, для нас эти санкции ничем не грозят. Мы должны понимать, что Моська она сильна почему – потому что она лает на Слона. При этом она знает, что от ее лая ничего не произойдет, и ей ничего за это не будет. Но в данном случае этой Моське очень скоро могут "дать пинка" те же самые жители Украины, которые ввергнуты в нищету, разруху и конфликты", – сказал Вадим Колесниченко.

Что касается санкций против российских IT-компаний, то Киев делает хуже только самой Украине.

"Весь мир сегодня объединяет государственные IT-способности для борьбы с действительно гибельными технологиями, с которыми, например, мы столкнулись на днях – это хакерские атаки на государственные и частные сайты вируса-шпиона. Та же "Лаборатория Касперского" признана во всем мире, она работает на защите наших государственных интересов. Поэтому могу только сказать: пожалуйста, "не надевайте шапку на морозе", возвращайтесь в пещерный век, господа украинцы. Для этих компаний украинские санкции ничем не могут навредить, кроме как сделает дополнительную рекламу", – считает Вадим Колесниченко.

Украина впервые ввела ограничения против российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года, тогда под разные виды санкций попали 388 человек и 105 компаний. Затем черный список постепенно расширялся. Осенью 2016 года Киев ввел санкции против российских платежных систем, а в этом году – против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБ) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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