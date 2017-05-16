Мнение: Порошенко из-за своей паранойи "мощно ударил" по IT-сектору Украины

Украинцам запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсам Mail.ru и "Яндекс". Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik отметил, что в проигрыше окажутся не только украинский IT-сектор и простые пользователи, но и сам Порошенко.

Украина запретила доступ к российским соцсетям "Вконтакте", "Одноклассники" и ресурсам Mail.ru и "Яндекс", говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое одобрил президент Петр Порошенко.

Как следует из указа, опубликованного на сайте президента Украины, санкции введены сроком на три года.

Под санкции также попали "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб".

Новая, расширенная версия санкционного списка насчитывает 1228 человек и 468 юридических лиц как из России, так и с Украины. Под санкции попали, в частности, некоторые депутаты Госдумы, которым запрещен въезд на Украину, а также ряд российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", телеканалы "Звезда", ТВЦ, "НТВ плюс", РБК и РенТВ.

По мнению политолога Максима Жарова, Петр Порошенко своими мерами в отношении российских соцсетей и ресурсов нанес мощнейший удар по украинскому IT-бизнесу.

"Благодаря своей паранойе, желанию "уберечь" Украину от так называемых российских киберугроз, которые якобы должны атаковать Украину, Петр Порошенко сегодня нанес мощнейший удар не только по простым пользователям, но и родному украинскому IT-бизнесу, который был связан с российскими IT-компаниями, социальными сетями и системными интеграторами. Протестовать, думаю, будут, прежде всего, сотрудники украинского IT-сектора", – сказал Максим Жаров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, запрет на пользование соцсетями отразится и на рейтинге украинского лидера.

"Что касается социальных сетей, то Порошенко фактически запретил украинцам пользоваться "Однокласниками" и "ВКонтакте", и это приведет к разрыву многочисленных родственных связей, поскольку люди общаются в основном через интернет и соцсети. В принципе, это приведет к тому, чего Порошенко не хочет – к очередному возмущению его политикой и, соответственно, к падению его рейтинга", – считает политолог.

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