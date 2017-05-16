Политолог о словах Порошенко про "кибервойска РФ": а что еще ему говорить?

Украинский президент Петр Порошенко заявил о якобы возможном применении Россией кибервойск против Украины. Политолог Олег Игнатов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев готов "подхватить" любой повод, чтобы напомнить Западу о себе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о "киберугрозе со стороны России".

"Мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в Соединенных Штатах Америки. Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать на Украине. Уверен, что наша решительность и сплоченность не оставит им ни единого шанса", – заявил Порошенко в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Западные политики не раз обвиняли Москву во вмешательстве в избирательный процесс. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США после проигрыша на президентских выборах и избранный президент Франции Эммануэль Макрон. При этом никаких доказательств причастности России к подобным действиям представлено не было. Москва отвергает претензии, называя их голословными.

Политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов считает, что заявление украинского президента – очередная попытка напомнить западным лидерам о себе.

"Порошенко любые поводы "подхватывает" и не устает напоминать Западу, что Россия якобы представляет для всех угрозу и что с ней нельзя ни о чем договариваться, а, соответственно, нужно помочь Украине. Так что, по сути, здесь нет ничего нового. Порошенко просто нужно о чем-то говорить, ему нужно напоминать и о себе, и об Украине, как-то подключаться к той повестке, которая существует, обсуждается в странах Запада. Кроме того, готовится встреча (президента РФ Владимира) Путина и (президента США Дональда) Трампа, и Киеву надо, чтобы Украина оставалась в повестке, показать, что Украина крайне уязвима, что ей нужны какие-то гарантии. Поэтому Порошенко постоянно пытается подчеркивать характер исходящей от России "угрозы"", – сказал Олег Игнатов в эфире радио Sputnik.

Таким образом, по его мнению, в первую очередь слова Порошенко адресованы американскому истеблишменту, который обвиняет РФ в кибератаках.

"Окружение Трампа говорит о том, что атаки "российских хакеров" якобы действительно были, и Порошенко в данной ситуации апеллирует к мнению американского истеблишмента, который занимается национальной безопасностью. Это единственное, что ему (Порошенко) остается делать", – считает политолог.

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