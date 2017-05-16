Юрист об иске Дерипаски к AP: надеюсь, решение суда будет в рамках закона

Предприниматель Олег Дерипаска подал в США иск к Associated Press за клевету. Адвокат Янис Юкша в эфире радио Sputnik выразил мнение, что при не ангажированном рассмотрении дела правда будет на стороне россиянина.

Бизнесмен Олег Дерипаска подал в федеральный суд округа Колумбия иск против агентства Associated Press.

В материалах дела говорится, что 22 марта журналисты Джефф Хорвиц и Чад Дэй опубликовали статью, в которой "лживо обвинили господина Дерипаску в участии в криминальных деяниях и других неподобающих вещах".

Истец требует от агентства "справедливую денежную компенсацию", однако конкретная сумма не указана.

Представитель Дерипаски подтвердил факт подачи иска о клевете.

Ранее агентство сообщило, что десять лет назад экс-советник избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на миллиардера, "продвигая" российские интересы на постсоветском пространстве. Associated Press утверждало, что Манафорт и Дерипаска заключили в 2006 году десятимиллионный контракт и поддерживали бизнес-связи минимум до 2009 года. При этом репортеры ссылались на анонимные источники и деловую переписку между сторонами.

После этого Дерипаска потребовал от журналистов исправить материал, указав, что он никогда не заключал с Манафортом контракты по продвижению российских интересов. Также бизнесмен просил указать, что все контакты между ним и американцем прекратились задолго до обвинений в связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.

После отказа агентства предприниматель обратился в суд.

Адвокат Янис Юкша в эфире радио Sputnik выразил мнение, что при не ангажированном рассмотрении дела правда будет на стороне предпринимателя.

"Олег Дерипаска человек очень опытный, у него структурированный, грамотно выстроенный бизнес. Юристы в Америке, с которыми он работает, конечно, обладают опытом и квалификацией, сложно было бы представить иное. И надеюсь, что решение, которое будет принято, не будет ангажированным, а будет в рамках укладывающейся практики, закона и здравого смысла. В данном случае это важно, потому мы – россияне. К сожалению, российские компании как-то не пользуются этим важным инструментом. А иногда очень важно пресечь, схватить за язык при подобных действиях с тем, чтобы другим было неповадно. Поэтому пожелаем ему удачи. Выигрыш Олега Дерипаски будет выигрышем всего российского предпринимательского сообщества", – сказал Янис Юкша.

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