Мнение: вброс о "передаче Трампом секретов Лаврову" связан с отставкой Коми

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017

Washington Post утверждает, что Дональд Трамп раскрыл министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову сверхсекретную информацию. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik отметил, что из этого скандала можно сделать неутешительный вывод.

Газета Washington Post выступила с утверждением, что президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме на прошлой неделе поделился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым данными о террористической группировке "Исламское государство"*.

Газета ссылается на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников, которые оценивают характер информации как совершенно секретный, но отказываются обсуждать ее содержание.

По утверждению издания, Трамп рассказал Лаврову некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации по ИГ*". Эти сведения, как пишет Washington Post, США предоставил некий зарубежный партнер в соответствии с соглашением об обмене разведывательной информацией, который не разрешал делиться этими сведениями с Россией.

Отмечается также, что Трамп якобы раскрыл Москве даже больше информации, чем своим союзникам.

Позднее госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг сведения, изложенные в статье.

"Во время обмена мнениями обсуждались конкретные угрозы, но не обсуждались источники, методы и военные операции", – уточнил Рекс Тиллерсон, который также присутствовал на встрече. Заявление Тиллерсона цитирует CNN.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik отметил, что вокруг американского президента продолжается внутриаппаратная борьба.

"Дональда Трампа пытаются дискредитировать на протяжении всего срока его президентства, в отношении Трампа продолжается внутриаппаратная борьба. При этом у него сохраняются очень напряженные отношения с американскими СМИ. Кроме того, я хотел бы увязать эту утечку, этот информационный вброс с недавним действием Дональда Трампа в отношении одного из представителей силового блока – (уволенного ранее директора ФБР – ред.) Джеймса Коми. Поэтому это своего рода ответ представителей спецслужб на атаку, на наступательные действия Дональда Трампа", – сказал Никита Данюк.

По его словам, из этого скандала можно сделать неутешительный вывод.

"Несмотря на желание Трампа и членов его команды найти платформу для создания основы конструктивных отношений с нашим государством, его оппоненты просто не дадут этого сделать", – считает политолог.

Что касается обмена разведанными, то, по его мнению, это абсолютно нормальная, устоявшаяся практика.

"Такой обмен происходит и по линии ведомств и специальных служб, и по линии министерств обороны. Естественно, что Дональд Трамп как главнокомандующий имеет полное право предоставлять информацию международным авторам, которые ведут борьбу против транснационального терроризма. Но то, как подается эта информация в СМИ, говорит о том, что Дональд Трамп до сих пор не имеет сплоченной команды", – заключил Никита Данюк.

*Террористическая организация запрещена в России

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.