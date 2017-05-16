Политолог о продлении санкций: в ЕС ссылаются на фиктивное обстоятельство

Главы МИД стран ЕС поддержали продление антироссийских санкций. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в позиции Запада нет последовательности.

Главы МИД стран ЕС высказались за продление санкций в отношении России, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский после заседания Совета глав внешнеполитических ведомств.

"Минские соглашения не выполняются, поэтому большинство выступавших по этому вопросу решительно высказывались за то, что применение санкций нужно продолжать", — заявил журналистам польский дипломат. "Дискутировать не о чем", — заключил он.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине в 2014 году. ЕС и США ввели санкции против отдельных граждан и компаний, а позже и против целых секторов российской экономики.

Западные лидеры заявляют, что сохранение антироссийских санкций зависит от выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Москва считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию.

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в позиции Запада нет последовательности.

"Здесь нет никакой последовательности, причем ее нет с самого начала. Всем прекрасно известно, что Россия не является субъектом Минских соглашений. Их участниками являются совсем другие стороны – те, которые непосредственно участвуют в конфликте. Тем не менее, на Западе с самого начала приняли именно такую формулировку, они делают вид, что Россия – участник соглашений. И это дает возможность постоянно ссылаться на это фиктивное обстоятельство, продлевать санкции и пытаться оказывать давление на нашу страну", — сказал Алексей Зудин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, санкции в отношении России, скорее всего, продлят. Вместе с тем, считает политолог, Запад не прислушается к призывам Киева продлить санкции сразу на год.

"Я не думаю, что (президент Украины Петр) Порошенко получит "большую конфету", то есть вряд ли ему пойдут навстречу, а, скорее всего, оставят нынешний режим – продлевать санкции на полгода. Дело в том, что отношение к Порошенко заметно меняется, оно меняется не только в ЕС, но и в Соединенных Штатах. Порошенко пытаются побудить отказаться от фактической опоры на неонацистов", — отметил политолог.





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