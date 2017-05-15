США
15.0515 мая20:40МСК
USD56.53-0.64
EUR61.84-0.25
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: у планов Киева по "крымско-татарской автономии" – много адресатов

20:2515.05.2017
0220
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПамятник архитектуры Ласточкино гнездоПамятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Пытаясь использовать в своих интересах радикальное крыло крымско-татарских националистов, официальный Киев фактически потакает структурам, по своей идеологии близким к расизму. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Семен Уралов.

Глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов в ответ на планы Киева изменить статус Крыма в украинской конституции заявил, что статус полуострова определен окончательно три года назад, при возвращении в состав России. 

Ранее сообщалось, что на Украине конституционная комиссия создала рабочую группу для разработки изменений и дополнений в конституцию относительно Крыма. Президент Петр Порошенко в свою очередь заявил, что готов внести в основной закон изменения в части создания на полуострове крымско-татарской автономии.

"Статус Крыма определен – это республика в составе Российской Федерации, иного статуса быть не может. Крымчане сами определили свой статус и выбрали свое будущее. Мы призываем киевские власти прекратить выдумывать новые мифические статусы для полуострова", – сказал журналистам Смирнов.

По его словам, украинским властям пора прекратить пытаться создать "видимость причастности к крымской земле".

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако-Евразия" Семен Уралов считает, что у периодически оглашаемых в Киеве проектов законодательного оформления "крымско-татарской автономии" – несколько адресатов.  

"Во-первых, это аудитория внутренняя. Это перебравшееся на Украину руководство "меджлиса" ("Меджлис крымско-татарского народа", организация запрещена в РФ, – ред.), разные политические активисты, националистические партии не крымско-татарские, а украинские. Второй адресат – это, что называется, спонсоры. Ведь "крымско-татарский вопрос" оплачивается. Поддерживаются все эти НКО, которые живут за этот счет, на этом же кормятся и активисты того же "меджлиса". Гранты идут и по линии США, и по линии Еврокомиссии. Это достаточно большой бизнес. И третий адресат – эта та незначительная часть крымско-татарских националистов, которые остались в Крыму", – предположил Семен Уралов в эфире радио Sputnik.      

По мнению политолога, пытаясь использовать в своих интересах радикальное крыло крымско-татарских националистов, официальный Киев фактически потакает структурам, по своей идеологии близким к расизму.  

"Они (руководители "меджлиса", – ред.) рассчитывают, что если им удастся вернуться в Крым, то все остальные жители Крыма – и русские, и украинцы, и греки, и крымские татары, которые интегрировались в Российскую Федерацию – это все уже будут как бы "не люди". Это будут граждане второго, третьего или четвертого сорта. Они и сейчас даже не скрывают свою расистскую идеологию", – отметил Семен Уралов.   

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена