Мнение: у планов Киева по "крымско-татарской автономии" – много адресатов

Пытаясь использовать в своих интересах радикальное крыло крымско-татарских националистов, официальный Киев фактически потакает структурам, по своей идеологии близким к расизму. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Семен Уралов.

Глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов в ответ на планы Киева изменить статус Крыма в украинской конституции заявил, что статус полуострова определен окончательно три года назад, при возвращении в состав России.

Ранее сообщалось, что на Украине конституционная комиссия создала рабочую группу для разработки изменений и дополнений в конституцию относительно Крыма. Президент Петр Порошенко в свою очередь заявил, что готов внести в основной закон изменения в части создания на полуострове крымско-татарской автономии.

"Статус Крыма определен – это республика в составе Российской Федерации, иного статуса быть не может. Крымчане сами определили свой статус и выбрали свое будущее. Мы призываем киевские власти прекратить выдумывать новые мифические статусы для полуострова", – сказал журналистам Смирнов.

По его словам, украинским властям пора прекратить пытаться создать "видимость причастности к крымской земле".

Политолог, шеф-редактор проекта "Однако-Евразия" Семен Уралов считает, что у периодически оглашаемых в Киеве проектов законодательного оформления "крымско-татарской автономии" – несколько адресатов.

"Во-первых, это аудитория внутренняя. Это перебравшееся на Украину руководство "меджлиса" ("Меджлис крымско-татарского народа", организация запрещена в РФ, – ред.), разные политические активисты, националистические партии не крымско-татарские, а украинские. Второй адресат – это, что называется, спонсоры. Ведь "крымско-татарский вопрос" оплачивается. Поддерживаются все эти НКО, которые живут за этот счет, на этом же кормятся и активисты того же "меджлиса". Гранты идут и по линии США, и по линии Еврокомиссии. Это достаточно большой бизнес. И третий адресат – эта та незначительная часть крымско-татарских националистов, которые остались в Крыму", – предположил Семен Уралов в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, пытаясь использовать в своих интересах радикальное крыло крымско-татарских националистов, официальный Киев фактически потакает структурам, по своей идеологии близким к расизму.

"Они (руководители "меджлиса", – ред.) рассчитывают, что если им удастся вернуться в Крым, то все остальные жители Крыма – и русские, и украинцы, и греки, и крымские татары, которые интегрировались в Российскую Федерацию – это все уже будут как бы "не люди". Это будут граждане второго, третьего или четвертого сорта. Они и сейчас даже не скрывают свою расистскую идеологию", – отметил Семен Уралов.

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