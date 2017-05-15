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Эксперт: Макрон выбрал "подходящую фигуру" на должность премьера Франции

19:0415.05.2017
(обновлено: 19:06 15.05.2017)
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© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВновь назначенный премьер-министр Франции Эдуар Филипп и бывший премьер-министр Бернар Казенев в Париже. 15 мая 2017Вновь назначенный премьер-министр Франции Эдуар Филипп и бывший премьер-министр Бернар Казенев в Париже. 15 мая 2017
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Президент Франции Эммануэль Макрон назначил мэра города Гавр, правоцентриста Эдуара Филиппа премьером страны. Эксперт Евгений Осипов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это назначение открывает перед Макроном неплохие перспективы.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны мэра города Гавр, 46-летнего Эдуара Филиппа. В ближайшее время Филиппу предстоит сформировать правительство.

Президент Франции Эммануэль Макрон официально вступил в полномочия накануне, 14 мая, сменив на посту Франсуа Олланда.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит Макрон
© AP Photo / Christophe Ena
Французский переполох: Макрон перекраивает политическую карту

Мэр Гавра, расположенного на берегу Ла-Манша, известен, в частности, заявлениями о Brexit. По его словам, Великобритания будет сожалеть о референдуме, на котором большинство проголосовало за выход из Евросоюза. Кроме того, он заявил, что ЕС грозит период нестабильности, и призвал действовать в интересах безопасности входящих в союз стран.

Как пишут СМИ, во время партийных праймериз Филипп поддерживал Аллена Жюппе, однако когда кандидатом от партии стал Франсуа Фийон, перешел в его штаб. После того как вокруг Фийона разразился коррупционный скандал, Филипп дистанцировался от бывшего премьера.

Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Евгений Осипов считает решение Макрона о назначении Филиппа вполне логичным.

"Оно вырисовывается из той программы, которую Макрон обрисовал для себя, он заявил, что будет открыт для самых разных направлений. И, видимо, в новом парламенте, который сейчас формируется, будут представители самых разных направлений. И Эдуар Филипп в этом смысле подходящая фигура, поскольку он может быть компромиссным политиком, консолидирующим, "под которого" могут в правительство пойти многие известные и перспективные политики", – сказал Евгений Осипов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, данное назначение, ко всему прочему, открывает перед Макроном хорошие перспективы на выборах в парламент, которые должны пройти в июне этого года.

"Назначение Эдуара Филиппа открывает для Макрона широкие перспективы на парламентских выборах. Потому что теперь Филипп может увести за собой из партии "Республиканцы" часть очень серьезных депутатов, которые представляют французский политический центр. Это дает хорошие шансы Макрону получить парламентское большинство. Так что это в целом положительное назначение", – считает эксперт.

Эдуар Филипп родился в 1970 году в Руане, закончил Институт политических исследований в Париже и Национальную школу администрации. Первоначально вступил в Социалистическую партию, однако затем его взгляды сместились вправо, и он примкнул к "Республиканцам". С октября 2010 года является мэром Гавра.

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