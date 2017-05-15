Эксперт о кибератаке: политику и конкуренцию еще никто не отменял

Вирусная атака не нанесла существенного ущерба РФ, но ситуация в целом вызывает тревогу, сказал Владимир Путин. В эфире радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Анатолий Лебедев выразил мнение, что киберборьба будет только обостряться.

Россия не понесла существенного ущерба в результате произошедшей в мире массированной кибератаки, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Для нас существенного никакого ущерба не было, для наших учреждений – ни для банковских учреждений, ни для системы здравоохранения, ни для других. Но в целом это тревожно, здесь нет ничего хорошего, это вызывает озабоченность", – сказал Путин, отвечая на вопрос о последствиях кибератак для России.

Масштабная атака так называемого вируса-блокировщика WannaCry с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

"Что касается источника этих угроз, то, по-моему, руководство Microsoft об этом прямо заявило. Сказали о том, что первичным источником этого вируса являются спецслужбы Соединенных Штатов, Россия здесь совершенно ни при чем", – отметил президент.

Ранее президент Microsoft Брэд Смит связал источник вируса с деятельностью американских спецслужб. Смит высказался резко против сбора данных об уязвимостях операционных систем разведуправлениями и властями различных стран, в первую очередь, Агентством национальной безопасности (АНБ) США.

На это в эфире радио Sputnik обратил внимание заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Лебедев.

"Среди вирусов WannaCry выглядит глобально, но реально получается, что пока пострадало около тысячи пользователей на страну. Это не так много. Проблема была в том, что хакеры-вирусописатели воспользовались некой лазейкой, которую АНБ давно обнаружило, о которой знало, но не сообщило разработчику – Microsoft. Вот это очень интересная тема. Россия не пострадала, и этому можно только порадоваться. Я помню времена, когда разработчик – Microsoft – запрещал работать одновременно в интернете и быть включенным в локальную сеть. Сейчас от запретов ушли. Конечно, если аккуратно соблюдать все правила интернет-безопасности, устанавливать обновления, то, как правило, для большинства пользователей вирусы не страшны. Но, с другой стороны, поскольку операционные системы сложные и будут еще сложнее, то "дыры" будут всегда. И нелепо думать, что спецслужбы, которые занимаются кибервойной, не будут их искать. Поэтому такая борьба будет только обостряться", – сказал Анатолий Лебедев.

Эксперт напомнил о простейших правилах, которые стоит помнить пользователям.

"Покупайте лицензионные операционные системы и регулярно ставьте обновление. Политику никто не отменял, конкуренцию никто не отменял, поэтому хакеры будут противодействовать и дальше, пролезая в чужие компьютеры. А отучить всех выходить в интернет с рабочих компьютеров – задача сложная", – отметил Анатолий Лебедев.

Как стало известно ранее, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.

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