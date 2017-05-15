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Политолог: Климкин "несколько извратил" суть своих переговоров с Трампом

15:4315.05.2017
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© Фото : аккаунт посольства Украины в США в сети FacebookПрезидент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : аккаунт посольства Украины в США в сети Facebook
США намерены оказать давление на Россию, утверждает глава МИД Украины Павел Климкин. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik назвал это заявление "риторической фигурой" оформления визита украинского министра в Вашингтон.

США намерены оказать давление на Россию и принять активное участие в процессе мирного урегулирования на Донбассе,  утверждает министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По словам украинского министра, эти темы стали предметом обсуждения во время его встреч в Вашингтоне. О результатах своей поездки в Вашингтон Климкин рассказал в интервью программе ТСН.

Глава МИД Украины Павел Климкин
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
Политолог: "результаты" визита Климкина в США будут ясны через 1,5 месяца

"Один из главных политических сигналов – это реальное желание привлекаться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, я про эти интересные идеи смогу сказать только позже, когда согласуем среди всех друзей", – отметил министр.

Климкин утверждает, что обсуждал с Трампом не только "экономические рычаги давления и санкции". По его словам, дальнейшие шаги по деэскалации ситуации в Донбассе Вашингтон будет согласовывать с Германией и Францией.

Министр также заявил, что общение с американским президентом прошло в атмосфере, "насыщенной положительными эмоциями", а сам Трамп назвал украинцев "классными".

Политолог Александр Асафов считает заявления главы украинского МИД не более чем обычной риторикой.

"Павел Климкин сказал о том, что есть новые идеи давления на Россию, причем, не только со стороны США, но и со стороны ряда других государств. На самом деле это является лишь риторической фигурой оформления визита Климкина к Трампу. То, что ему дали постоять несколько минут у стола Резолют в компании Трампа, еще не дает ему понимания ни тактических, ни стратегических целей Соединенных Штатов. Какие бы ни были стратегические направления политики США в отношении России, никто Климкина в курс дела в этом краткосрочном визите не ставил", – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, для США Украина в данном случае представляет интерес лишь в одном – как инструмент давления на Россию.

"Трамп просто использует Украину в качестве аргументации при подготовке к встрече с (президентом РФ Владимиром) Путиным, он не может отбросить этот козырь, который можно использовать для давления. Но ориентироваться надо не на его (Климкина) заявления, а на заявления его непосредственного начальника – (президента Украины) Петра Алексеевича Порошенко, который вчера в своей пресс-конференции выразил сожаление, что до сих пор не назначен куратор от Белого дома по Украине", – отметил политолог.

В целом Александр Асафов полагает, что Павел Климкин явно преувеличивает успешность своего визита в США. 

"Климкин пытается объяснить свое пребывание в Вашингтоне достижением каких-то широких, победных целей. Но это не так. Я думаю, Климкин преувеличивает значение украинского фактора для США. Он (украинский фактор) наряду с другими, конечно, важен для формирования общей картины будущих переговоров Америки и России, но он не является первоочередным. Что касается слов о Франции и Германии, то, видимо, Климкин имеет в виду, что Трамп должен учитывать решения, принимаемые в "нормандском формате". Я думаю, именно это он хочет сказать, но несколько извращая суть своих переговоров с Трампом", – заключил политолог.

Трамп принял главу украинского МИД в Белом доме 10 мая. Также с Климкиным провел переговоры вице-президент Майкл Пенс.

Это была уже не первая поездка Климкина в Вашингтон, однако добиться личной встречи с Трампом главе украинского МИД удалось впервые. Так, дипломат посещал США в марте, однако тогда его принял только госсекретарь Рекс Тиллерсон.

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