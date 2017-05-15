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Эксперт об интервью Гейтса: противники Трампа используют "хитрую тактику"

15:0115.05.2017
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© AP Photo / Alex BrandonБывший министр обороны США Роберт ГейтсБывший министр обороны США Роберт Гейтс
© AP Photo / Alex Brandon
Экс-министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что при Дональде Трампе отношения между Вашингтоном и Москвой ухудшились. Эксперт Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik отметил, что противники Трампа используют любой повод для критики в его адрес.

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс заявил в интервью телеканалу CBS News, что после избрания президентом Дональда Трампа отношения между Россией и Соединенными Штатами ухудшились.  

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Хотел подружиться с РФ, а вышло как всегда. Даже хуже. Трамп все испортил

Комментируя встречу администрации США с главой МИД России Сергеем Лавровым, Гейтс отметил, что советские министры иностранных дел "на рутинной основе приезжали постоянно", поэтому сама встреча "не столь уж большое дело". Гейтс подчеркнул, что важны "политика и действия", а в этом американцы "были довольно жестко настроены (по отношению к России – ред.)".

Как отметил в эфире радио Sputnik директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ им. М.В Ломоносова Юрий Рогулев, заявления Роберта Гейтса – это "очередная порция критических стрел" в адрес Дональда Трампа. Причем, по мнению эксперта, критика в данном случае обоснована лишь частично. 

"Во-первых, мы еще и не начали наши отношения строить, буквально первые шаги. Во-вторых, Трампу явно не дают строить и улучшать отношения с Россией", – сказал Юрий Рогулев. 

По мнению аналитика, заявление Роберта Гейтса – это не попытка пойти против вашингтонского мейнстрима, высказавшись за развитие отношений с Россией, а еще одна атака на Дональда Трампа – пусть и с неожиданной стороны. 

"Не совсем соглашусь, что он пошел против мейнстрима. Наоборот, он пытается обвинить Трампа: во время избирательной кампании тот обещал улучшить отношения, а сейчас – никакого улучшения. А если и были шаги (в этом направлении), то их нельзя воспринимать серьезно. Я считаю, что как раз он не отходит от мейнстрима. Это очередная порция критики – может быть, немного более изощренная, аргументированная", – полагает Юрий Рогулев. 

В целом же, считает аналитик, критикам Трампа Россия если и интересна, то только в одном смысле: утвердить в сознании публики мысль о якобы недопустимых "связях" членов нынешней администрации США с РФ. 

"Мы видим, что Трампа пытаются связать по рукам и ногам. Причем Россия используется в качестве предлога, инструмента, ведь это достаточно хитрая тактика. Россия как таковая в данном случае противникам Трампа не особо нужна. Она нужна только в одном контексте – они хотят "связать" Трампа с Россией, что даст им возможность сделать шаги по поводу начала расследования и импичмента", – считает Юрий Рогулев.

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