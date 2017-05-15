Экономист: стратегия безопасности России – ответ на нарастающие риски

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности страны на период до 2030 года, указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.
Стратегия направлена на противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также на недопущение снижения уровня жизни, отмечается в документе.
Президент поручил правительству в трехмесячный срок разработать организационные, нормативно-правовые и методические меры, необходимые для реализации стратегии. Кроме того, кабинет министров должен оценить состояние экономической безопасности, обеспечить мониторинг ситуации и ежегодно докладывать главе государства о мерах по ее укреплению. Корректировать стратегию будут каждые шесть лет.
Стратегия экономической безопасности РФ, в частности, предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае санкций иностранных государств. Это необходимая составляющая стратегии, считает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.
"В мировой экономике сохраняется и даже усиливается риск односторонних эгоистичных протекционистских действий. Поэтому, вглядываясь в перспективу, нам необходимо иметь ряд отработанных, законодательно закрепленных механизмов. В принципе, все это у нас уже существует. Но угрозы становятся более системными, и это надо иметь в виду. Но сводить стратегию экономической безопасности РФ только к этому было бы чересчур однобоко", – сказал Никита Масленников в эфире радио Sputnik.
Стратегия рассчитана на горизонт до 2030 года, отметил экономист. При этом реализация стратегических принципов начнется с 2019 года, а до этого времени должен быть разработан предметный план действий, пояснил Никита Масленников.
"2019 год выбран неслучайно – к этому времени должен быть сформулирован план действий правительства по ускорению темпов роста до уровня среднегодовых. С учетом этого будет формироваться план по реализации стратегии экономической безопасности. И здесь надо иметь в виду, что горизонт 2030 года – это совершенно иная конфигурация и архитектура мировой экономики со значительным упором на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Думаю, что 4/5 общемирового ВВП будет создаваться в этом регионе. А это другое распределение финансовых потоков, другое распределение центров экономической силы. С учетом этого нам надо выстраивать и свою собственную стратегию экономического развития – куда мы идем, как вписываемся в новую архитектуру, какой должна быть новая структура нашей экономики, на какие экспортные отрасли ориентироваться. Нам нужно найти ответы на те риски, которые будут идти по нарастающей", – отметил Никита Масленников.
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