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Автоэксперт: планы Toyota создать летающий автомобиль – "игра в тренды"

13:1715.05.2017
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© AFP 2017 / Fabrice CoffriniАвтомобиль Toyota i-TRIL на Женевском международном автосалонеАвтомобиль Toyota i-TRIL на Женевском международном автосалоне
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
Японский автоконцерн Toyota заявил о планах профинансировать создание управляемого летающего автомобиля. Автоэксперт Сергей Асланян скептически относится к подобным идеям. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Автоконцерн Toyota намерен в январе 2019 года выпустить управляемый летающий автомобиль.

По данным телекомпании NHK, в ближайшие три года корпорация выделит на разработку необычного транспортного средства 42 млн иен (около 370 тысяч долларов). Работы уже ведутся, однако ранее создатели автомобиля сами финансировали свой проект, собирая средства через интернет.

Летающий автомобиль будет оснащен восемью крыльями по четырем сторонам по принципу беспилотников-дронов.

В Toyota рассчитывают, что первый пилотируемый полет состоится в январе 2019 года. Планируется также, что автомобиль примет участие в открытии Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио.

Ранее о намерении разработать летающий автомобиль заявил сервис онлайн-заказа такси Uber. Компания планирует завершить работы к 2020 году. В апреле Uber объявил, что наладил партнерские отношения с некоторыми городами, чтобы сделать возможными взлет и посадку таких машин.

"Мы работаем, чтобы создать реальность "Нажми на кнопку и соверши полет"", – заявлял директор отдела производства Uber Джефф Холден.

Автомобильный эксперт Сергей Асланян считает, что автоконцерн пытается "угнаться за модой".

"Это просто игра в тренды. Если модно делать гибриды, Toyota делает гибриды. Если модны летающие аппараты, Toyota делает летающие аппараты. Через какое-то время все вновь посмотрят фильм про Фантомаса, и выяснится, что очень здорово на плавающих машинах что-то делать, будут плавающие автомобили. Потом мода сделает еще пару чудесных витков, и будет что-то еще", – сказал Сергей Асланян в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что другой автоконцерн – Volkswagen – ранее заявлял о разработке 10-ступенчатой коробкой передач, но позже отказался от этой идеи. По мнению автоэксперта, в данном случае может быть нечто подобное.

"Здесь настораживает, а заодно вдохновляет романтиков, что есть некие сроки, к какому именно году Toyota "полетит". И им кажется, что если уж такие серьезные прагматики как японцы назначают конкретные даты, значит, за этим стоит реальное дело. Но вовсе нет. Просто в любом планировании должны быть какие-то горизонты. Например, не так давно Volkswagen заявил о том, что останавливает работы над 10-ступенчатой коробкой передач, хотя до этого они говорили, что сделают ее, были сроки ассигнования – год 2020. А потом заявили, что единственный прототип вообще уничтожен. Тупиковая идея – нет смысла дальше вкладываться в такие коробки передач. Тут Toyota говорит, что полетит, а через какое-то время так же спокойно скажет: да никуда мы не летим", – считает автоэксперт.

Что касается планов Toyota по поводу Олимпиады 2020 года, то это у Сергея Асланяна также вызывает некоторые сомнения. 

"Тут даже ничего изобретать не надо: идем в магазин, покупаем первый попавшийся коптер, клеем на него наклейку со словом Toyota и зажигаем олимпийский огонь, говорим, что человеком рисковать было неудобно, поэтому автопилот полностью исполнил все – и олимпийский огонь зажег, и сам не зажарился, да еще и тихо в сторонку улетел под громкую музыку. Хотите – хоть "Карлсон" на ней напишите, получится то же самое. И то, что на Олимпиаде огонь вспыхнет благодаря подобному изделию, это еще бабушка надвое сказала. Намерение фирмы еще не значит, что оно уже утверждено", – заключил автоэксперт.

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