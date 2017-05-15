Политолог: Макрон будет более смело "давить" на украинскую власть

С приходом нового президента Франции Эммануэля Макрона тема урегулирования украинского конфликта не потеряет актуальности, хотя вектор европейской политики несколько изменится. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Владимир Киреев.

Президент Франции Эммануэль Макрон 15 мая посетит с визитом Берлин и проведет встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, подтверждается в первом коммюнике Елисейского дворца с момента вступления Макрона в должность главы французского государства.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Берлин Макрон проведет переговоры с Меркель.

"Президент Республики Эммануэль Макрон в понедельник, 15 мая 2017 года, направится в Берлин, чтобы провести встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель", – говорится в коммюнике. Отмечается, что встреча состоится в 17.30 по местному времени (18.30 мск).

В воскресенье, 14 мая, Макрон официально вступил в должность главы государства.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что сохранение Евросоюза и увеличение координации с Ангелой Меркель – это задача номер один для Эммануэля Макрона на данном этапе. Вместе с тем, с его приходом значимость темы Украины и "нормандского формата" для европейской политики не будет снижаться, хотя несколько изменится вектор, считает политолог.

"Европейские политики, в том числе и Макрон, будут проводить политику давления на (президента Украины Петра) Порошенко и на европейские власти с тем, чтобы добиться какого-то примирения на юго-востоке Украины и вообще снижения конфликтности в украинском обществе. Но то, что они по-прежнему будут рассматривать Украину как свое периферийное пространство, необходимое для политического давления на Россию, это неизбежно. То есть в европейской политике будут два аспекта по Украине: меньше поддержки агрессивным высказываниям Порошенко и украинских националистов, но при этом сохранение значимости Украины для внешней политики Евросоюза", – сказал Владимир Киреев.

По его мнению, с приходом Макрона требования к Киеву относительно выполнения Минских договоренностей будут усилены.

"Думаю, что это неизбежная ситуация, общая тенденция, которая просматривается. Макрон достаточно трезвомыслящий человек, он будет более смело действовать в этом направлении. Думаю, что Макрон будет, в том числе, давить на украинскую политику, способствовать тому, чтобы добиваться примирения", – отметил политолог.

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