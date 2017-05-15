Политолог: более чем успешной была одна "ипостась" визита Климкина в США

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал об итогах визита в США, заявив о готовности Белого дома оказать давление на РФ. Политолог Константин Шуров в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев любым способ пытается "привязать" США к украинскому вопросу.

Вашингтон готов оказать давление на Москву и принять активное участие в процессе мирного урегулирования на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу ТСН.

"Один из главных политических сигналов – это реальное желание привлекаться к давлению на Россию. Есть очень интересные идеи, я про эти интересные идеи смогу сказать только позже, когда согласуем среди всех друзей", – сказал министр.

По утверждению Климкина, в ходе встречи с Дональдом Трампом он обсуждал не только "экономические рычаги давления и санкции". По его словам, дальнейшие шаги по деэскалации ситуации в зоне конфликта Вашингтон будет согласовывать с Германией и Францией.

Министр также заявил, что общение с американским президентом прошло в атмосфере, "насыщенной положительными эмоциями", а сам Трамп назвал украинцев "классными".

Политолог, аналитик Константин Шуров в эфире радио Sputnik выделил две составляющие визита главы украинского МИД в США.

"Визит Климкина имел две ипостаси – международную и внутреннюю. Международная завершилась официальными заверениями – Трамп заявил, что Белый дом ждет от России выполнения положений Минских соглашений. Что касается внутренней, дело в том, что (президент Украины Петр) Порошенко думает о втором президентском сроке, и ему надо показать, что в международных вопросах он добился успеха – мол, со мной разговаривают международные лидеры. В этом отношении визит Климкина был более чем успешным. То есть картинка была соблюдена. Климкин поддержал позиции Порошенко своим визитом в США", – сказал Константин Шуров.

По его мнению, Киев сегодня любыми способами пытается "привязать" США к украинскому вопросу.

"Сегодня Франция решает свои проблемы, Германия решает свои проблемы. И, по большому счету, им не до Украины. В Киеве это понимают, поэтому все их усилия направлены на то, чтобы как можно сильнее "привязать" к украинскому вопросу США. А насколько захотят США участвовать в этом процессе, это зависит от них самих. И я думаю, что все будет решаться после июльской встречи (президента РФ Владимира) Путина и Трампа на полях саммита G20. Это будет поворотным моментом, который все ожидают с большим интересом. Так что нам осталось подождать полтора месяца, чтобы посмотреть, насколько серьезными были итоги визита Климкина и как они отразятся на отношениях США и Украины, США и России", – считает политолог.

Глава Белого дома встретился с Павлом Климкиным 10 мая. После визита сообщалось, что разговор министра с Дональдом Трампом организовали лоббисты. Так, депутат Верховной рады Андрей Артеменко заявил, что украинское руководство заплатило за встречу 400 тысяч долларов.

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