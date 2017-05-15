США
15.0515 мая11:35МСК
USD57.16+0.05
EUR62.09-0.07
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт о проекте "Один пояс – один путь": где есть бизнес, война не нужна

11:0715.05.2017
(обновлено: 11:08 15.05.2017)
02160
© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в первом заседании круглого стола Международного форума Один пояс, один путь в конгресс-центре Яньциху. 15 мая 2017Президент РФ Владимир Путин принимает участие в первом заседании круглого стола Международного форума Один пояс, один путь в конгресс-центре Яньциху. 15 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Россия поддерживает проект "Один пояс – один путь" и намерена активно в нем участвовать, заявил президент Владимир Путин. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik отметил, что это солидарный проект России и Кития, в котором не будет проигравших.

Россия намерена активно участвовать в проекте "Один пояс – один путь", заявил президент РФ Владимир Путин.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс – один путь", которая направлена на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. В проекте два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

Во время "круглого стола", который прошел во второй день форума "Один пояс – один путь", президент России Владимир Путин отметил, что задачи, сформулированные китайским лидером Си Цзиньпином, являются масштабными и непростыми в реализации.

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Аналитик: отношения России и Китая принимают формы союзнического характера

"Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и в высшей степени востребовано. Именно поэтому Россия не только поддерживает проект "Один пояс – один путь", но и будет активно участвовать в его реализации совместно с китайскими партнерами и, конечно, со всеми другими заинтересованными странами", – пояснил российский президент.

Путин высоко оценил идею о создании пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой, назвав ее актуальной и важной инициативой. По мнению российского лидера, она учитывает современные тенденции в мировой экономике, а также отражает общую потребность координации интеграционных процессов не только на Евразийском континенте, но и по всему миру.

Политолог, публицист Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в этом проекте не будет проигравших. 

"Это солидарный проект России и Китая. В таких проектах выигрывают все. Потому что это не просто проект установления единых правил, как, например, это пытались делать американцы через TTP (Транстихоокеанское партнерство) и TTIP (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство), а это вопрос инфраструктурного объединения пространств. Здесь нет политического подтекста, в отличие от американского проекта. Китай и Россия действуют в русле "нового ООН". А там, где появляется бизнес и появляются торговые пути, там война не нужна", – сказал Леонид Крутаков.

По его мнению, отказ Индии от участия в нынешнем форуме вовсе не означает, что страна не будет участвовать в проекте.

"Необходимо учитывать, что Индия исторически считается конкурентом Китая в Азии. Но это не значит, что Индия останется за порогом проекта. Это значит, что требуется отдельная проработка, какие-то договоренности, гарантии и определенный уровень взаимопонимания. И то, что Индия собирается вступать в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), означает, что все-таки такое понимание между Китаем и Индией появляется", – отметил политолог.

В форуме по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс – один путь", который проходит в Пекине 14-15 мая, участвуют президенты и премьеры 29 государств.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена