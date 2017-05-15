Эксперт о проекте "Один пояс – один путь": где есть бизнес, война не нужна

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в первом заседании круглого стола Международного форума Один пояс, один путь в конгресс-центре Яньциху. 15 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в первом заседании круглого стола Международного форума Один пояс, один путь в конгресс-центре Яньциху. 15 мая 2017

Россия поддерживает проект "Один пояс – один путь" и намерена активно в нем участвовать, заявил президент Владимир Путин. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik отметил, что это солидарный проект России и Кития, в котором не будет проигравших.

Россия намерена активно участвовать в проекте "Один пояс – один путь", заявил президент РФ Владимир Путин.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс – один путь", которая направлена на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. В проекте два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

Во время "круглого стола", который прошел во второй день форума "Один пояс – один путь", президент России Владимир Путин отметил, что задачи, сформулированные китайским лидером Си Цзиньпином, являются масштабными и непростыми в реализации.

"Все, что предлагается, находится в тренде современного развития, чрезвычайно необходимо и в высшей степени востребовано. Именно поэтому Россия не только поддерживает проект "Один пояс – один путь", но и будет активно участвовать в его реализации совместно с китайскими партнерами и, конечно, со всеми другими заинтересованными странами", – пояснил российский президент.

Путин высоко оценил идею о создании пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой, назвав ее актуальной и важной инициативой. По мнению российского лидера, она учитывает современные тенденции в мировой экономике, а также отражает общую потребность координации интеграционных процессов не только на Евразийском континенте, но и по всему миру.

Политолог, публицист Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в этом проекте не будет проигравших.

"Это солидарный проект России и Китая. В таких проектах выигрывают все. Потому что это не просто проект установления единых правил, как, например, это пытались делать американцы через TTP (Транстихоокеанское партнерство) и TTIP (Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство), а это вопрос инфраструктурного объединения пространств. Здесь нет политического подтекста, в отличие от американского проекта. Китай и Россия действуют в русле "нового ООН". А там, где появляется бизнес и появляются торговые пути, там война не нужна", – сказал Леонид Крутаков.

По его мнению, отказ Индии от участия в нынешнем форуме вовсе не означает, что страна не будет участвовать в проекте.

"Необходимо учитывать, что Индия исторически считается конкурентом Китая в Азии. Но это не значит, что Индия останется за порогом проекта. Это значит, что требуется отдельная проработка, какие-то договоренности, гарантии и определенный уровень взаимопонимания. И то, что Индия собирается вступать в ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), означает, что все-таки такое понимание между Китаем и Индией появляется", – отметил политолог.

В форуме по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс – один путь", который проходит в Пекине 14-15 мая, участвуют президенты и премьеры 29 государств.

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