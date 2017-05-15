Олейник: на учениях в Одесской области Киев отрабатывает "элементы войны"

В Одесской области Украины стартуют международные антитеррористические учения, сообщает пресс-служба СБУ. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил отличительную особенность нынешних маневров.

Международные антитеррористические учения пройдут 15 — 25 мая в Одесской области Украины, сообщает пресс-служба СБУ. Маневры будут идти в Черноморске, Рени и на прилегающих территориях. Отмечается, что условия тренировок будут максимально приближены к реальным. Учения организует антитеррористический центр при СБУ, в них примут участие сотрудники правоохранительных органов, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной погранслужбы и Вооруженных сил Украины.

"Служба безопасности Украины призывает жителей, проживающих в районе проведения учений, сохранять спокойствие", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ приступили к учениям с преодолением водных преград на границе с Крымом.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил, что подобные учения в рамках соглашения о сотрудничестве с НАТО на Украине проводились не раз, но эти учения нельзя считать стандартными.

"Обычно учения определяют предполагаемого противника, а здесь уже существует конкретика. Реально отрабатываются элементы войны в зоне Донбасса и силовые варианты захвата территории Крыма. Безусловно, такие учения не могут не вызывать внимания со стороны соседей, в том числе России и ее Вооруженных сил. Потому что такие учения идут с применением боевой техники, там отрабатываются общие элементы согласованных действий Вооруженных сил Украины с международными участниками из стран НАТО. Я вижу в этом проявление того, что украинская сторона еще не отошла от самой идеи силового варианта решения проблемы в Донбассе", — сказал Владимир Олейник.

Он обратил внимание на призывы СБУ к жителям украинских территорий, где пройдут учения, сохранять спокойствие.

"Украинцы давно научились читать между строк, и они понимают, в чем суть данных учений. Одесская, Николаевская и Херсонская области рассматриваются украинской властью как возможный театр боевых действий", — считает Владимир Олейник.





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