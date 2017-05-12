Мнение: Кондолиза Райс проявила мужество, раскрыв цель вторжения США в Ирак

Неожиданное признание сделала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, раскрыв исинные цели вторжения США в Ирак. Политолог, американист Сергей Судаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Райс призвала Вашингтон не повторять ошибок.

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что цель, которую преследовали США во время вторжения в Ирак в 2003 году, была свержение президента Саддама Хусейна, а не установление демократии в ближневосточной стране, передает агентство Sputnik.

"Мы вошли в Ирак не для того, чтобы принести им демократию, мы отправились туда, для свержения Саддама Хусейна. Это был вопрос безопасности", — заявила Райс.

"Я никогда бы не предложила президенту Бушу использовать военную мощь для того, чтобы принести демократию в Ирак и Афганистан", — сказала она.

Райс работала в обеих администрациях Джорджа Буша-младшего: была американским госсекретарем в 2005–2009 годах, в период с 2001 по 2005 год занимала пост советника президента по национальной безопасности.

Политолог, американист Сергей Судаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Кондолиза Райс проявила определенную силу воли для того, чтобы сказать правду.

"Много было обвинений в адрес Кондолизы Райс со стороны различных демократических структур в том, что она развязала "кровавую бойню во имя демократии". В 2003 году она говорила о том, что народ Ирака очень сильно страдает и надо установить там особый режим, особый вид демократии. На самом деле все понимали, что основной целью США, конечно, является свержение Саддама Хусейна — столь неудобного для администрации президента Джорджа Буша-младшего. Сегодня Кондолиза Райс, понимая, что идет много нападок на республиканцев, проявила определенную силу воли для того, чтобы сказать то, что она сказала. Это достаточно мужественный поступок. Потому что она озвучила то, что витало в воздухе. Она сказала то, что было на самом деле. Нельзя привнести демократию "на штыках". Именно поэтому Кондолиза Райс говорит, что современные цели Америки не должны повторять тех ошибок, которые допустило правительство Буша-младшего", — сказал Сергей Судаков.



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