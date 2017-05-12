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Аналитик: по "безвизу" Киев обмануть не трудно, он сам обманываться рад

18:5112.05.2017
(обновлено: 18:52 12.05.2017)
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© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЧеловек фотографирует флаги Украины и ЕвросоюзаЧеловек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
На Украине стартовала информационная кампания о правилах безвизового режима с ЕС. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинцы предпочитают пребывать в состоянии заблуждения относительно правил "безвиза".

Информационная кампания, посвященная правилам безвизового режима для украинских граждан со странами ЕС, стартовала на Украине, сообщила в пятницу аналитик инициатора кампании – общественной организации "Европа без барьеров" Екатерина Кульчицкая. По ее словам, кампания направлена на информирование граждан о негативных последствиях сознательного или неосознанного нарушения правил безвизовых путешествий и нахождения в ЕС.

Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
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Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целями краткосрочного визита могут быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов.

По информации СМИ, при пересечении границы украинцам рекомендовано иметь с собой обратный билет. Также на границе могут потребовать подтверждения материальной состоятельности: необходимо иметь не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС.

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Кроме того, рекомендуется иметь туристическую медицинскую страховку, зеленую карту (в случае путешествия по Европе на автомобиле), пригласительное письмо от родственников или знакомых, а также подтверждение брони на проживание.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что безвизовый режим не увеличит количество выезжающих в Европу украинцев. 

"Думаю, что из Украины в Европу будет выезжать такое же, как и раньше, количество граждан. "Безвиз" предполагает наличие тех же документов, что и для получения Шенгенской визы – это и справка с места работы, и выписка из банка. То есть "безвиз" изначально был той красивой картинкой, как и ассоциация с ЕС, которая должна была у значительной части населения, в том числе у молодежи, вызвать ощущение, что можно спокойно уехать в Германию или во Францию, устроиться там на высокооплачиваемую работу и жить припеваючи. Но "безвиз" этого не предполагает", – сказал Станислав Бышок.

При этом, по его мнению, украинцы предпочитают пребывать в состоянии заблуждения относительно условий "безвиза".

"Здесь подойдет пушкинское "Признание": "Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!". Все понимают в меру мифологичности своего сознания: мол, раз "безвиз", то скоро мы будем жить на уровне Германии или хотя бы Финляндии. А вот такая страна, как Греция, который год испытывающая ужасные трудности, даже не вспоминается. Почему-то украинцы, сравнивая себя с Европой и желая вступить в Евросоюз, думают, что будут жить, как в Швеции, например, но совсем не думают про Грецию", – отметил аналитик.

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© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил решение, согласно которому гражданам Украины предоставляется право на безвизовый въезд на территорию стран-участниц ЕС на срок не более 90 суток в течение полугода.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны – члена ЕC и четыре государства – не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны – кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

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