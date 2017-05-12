Политолог об Украине: не может быть прогресса в реформировании динозавра

На Украине в связи с одобрением "безвиза" с ЕС допустили возможность безвизового режима с более чем сотней стран. При этом, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев, даже получив "безвиз", Украина не стала Европой.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что страна может получить безвизовый режим более чем со 100 странами мира.

"Сто процентов, что больше чем на 100 стран мы обязательно выйдем (с которыми будет безвизовый режим)", – сказал Климкин на пресс-конференции.

Тем временем на Украине стартовала информационная кампания, посвященная правилам безвизового режима для украинских граждан со странами ЕС.

Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что безвизовый режим с Евросоюзом означает для страны "развод с Российской империей".

"Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать", – заявил украинский лидер.

Президент добавил, что безвизовый режим "возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран".

Кроме того, Порошенко выразил уверенность, что безвизовый режим с ЕС поможет Украине вернуть Крым и Донбасс.

Генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев считает заявления со стороны украинского руководства попыткой оправдать собственные неудачи. Ведь на деле украинцы получили не тот "безвиз", который ожидали.

"Это, в первую очередь, попытка оправдать свои неудачи: мол, ничего не получилось, но мы получили "безвиз", теперь мы – часть Европы. Помните, под каким лозунгом стоял Майдан – "Украина це Европа". При этом никакой Европой они не стали, потому что даже "безвиз" в чистом виде – это не Европа, это возможность поглядеть на Европу. Это не одно и то же. Во-вторых, "безвиз" обрамлен кучей ограничений: вы можете въехать в ЕС, если докажете, что не собираетесь там оставаться, вы не имеете права там работать, чтобы въехать, вы должны доказать, что у вас есть деньги и т.д., и т.д., и т.д.", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, ни простые украинцы, ни европейцы не получат каких-либо плюсов от безвизового режима.

"Он (безвизовый режим) лишь дает украинским гражданам нелегально работать в Европе, легально и комфортно в нее въехав. Туризм становится более легким, но, боюсь, что большинству украинцев сейчас не до "евротуризма". Что касается Европы, то если ей нужна дешевая рабочая сила, то плюс будет, и если среди мигрантов ей больше нужны белолицые люди, то тоже. В целом для Европы плюс только политический – Украина стала дальше от России. Для людей, которые живут в Европе, от этого плюса не жарко, не холодно. Геополитически это интересно, но не более того", – считает политолог.

По его словам, ЕС вполне может отменить безвизовый режим в случае если на Украине, например, не будет наблюдаться прогресса в проведении реформ.

"Если хочется его ("безвиз") дать, то можно сохранять его, несмотря на отсутствие прогресса, если появится желание его отнять, то его можно будет легко отнять, в том числе и на основании отсутствия этого прогресса. Но здесь надо понимать, что прогресса на Украине не было, нет и не будет. Не может быть прогресса в реформировании динозавра. Украина – это страна 90-х, и в этих 90-х она и живет. И это реформировать очень трудно, и уж точно не революционными методами", – заключил Дмитрий Журавлев.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг, 11 мая, окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Решение об отмене виз для Украины будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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