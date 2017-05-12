Военный эксперт: НАТО "выкрутит все руки" Черногории

Все страны НАТО ратифицировали протокол о вступлении Черногории в альянс, сообщили в правительстве республики. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это обернется для государства негативными последствиями.

Правительство Черногории написало в своем официальном аккаунте в Twitter, что все 28 государств-членов Североатлантического альянса ратифицировали протокол о вступлении республики в НАТО.

"Ратифицирован протокол о вступлении в НАТО! Спасибо союзникам и партнерам!", – говорится в сообщении в аккаунте правительства Черногории.

Премьер-министр Душко Маркович заявил, что не понимает, "откуда с некоторых сторон проявляется удивление и противодействие тому, что Черногория решила свои ключевые национальные интересы связать с евроатлантической семьей государств и народов". По его мнению, вступление в альянс добавит стабильности и экономической пользы стране и Балканам. Слова премьера цитирует Радио и телевидение Черногории RTCG.

Ранее черногорское министерство обороны сообщило, что ежегодный взнос Черногории в бюджет НАТО составит 450 тысяч евро, или 0,027% от годового бюджета организации.

Профессор Академии военных наук РФ, военный эксперт Владимир Козин считает, что вступление в альянс обернется для республики негативными последствиями.

"Для Черногории это будет нести много негативных последствий. Во-первых, не все черногорцы поддержали вхождение страны в состав Североатлантического альянса. Также имеет значение и то, что раньше Черногория никаких денег в общую оборонную копилку блока НАТО не вносила, а сейчас ей "выкрутят все руки" и заставят выполнять решение уэльского саммита 2014 года и прошлогоднего варшавского саммита, и она должна будет выделять 2% от своего ВВП. Кроме того, Черногория будет вынуждена – ее просто заставят – переходить на натовские системы вооружений, то есть закупать технику, оружие, боеприпасы. А если не будет денег, то заставят население затянуть пояса и поделиться своими кровными сбережениями – например, за счет сокращения социальных пособий и так далее. Кроме того, черногорские войска теперь будут направляться в "горячие" точки в составе натовских контингентов. Словом, произойдет частичная утрата военно-политического суверенитета Черногории", – сказал Владимир Козин в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по его мнению, это отразится на отношениях Черногории с Россией.

"Практика уже показала, что все государства, которые были приняты в НАТО на последней волне, стали культивировать резкие антироссийские ресентименты. И, как мы знаем, это болезнь затяжная, быстро не лечится. Поэтому это отразится и на нашем совместном туризме, и на бизнесе, и на контактах между людьми", – считает военный эксперт.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!