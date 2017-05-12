Мнение: за $400 тысяч Климкин в США не встретился бы даже с мэром

Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

Президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

В МИД Украины опровергли информацию о том, что заплатили $400 тысяч за встречу министра иностранных дел Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом. Своим мнением по этому поводу с радио Sputnik поделился политолог Владимир Жарихин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона не платила за организацию встречи с президентом США Дональдом Трампом и не использовала для этого лоббистов.

Ранее депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Андрей Артеменко, предложивший "план" снятия санкций с РФ, заявил, что Киев заплатил 400 тысяч долларов американской лоббистской фирме за встречу украинской делегации с высшим руководством США.

"Я по определению, и это мой принцип, не использую никаких лоббистов или других для организации встреч… В политике лоббизм, да еще на таком уровне, не работает. У меня есть очень четкий принцип: я никогда не использую платные услуги или другое тех, кто нам помогает", – сказал Климкин на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что Украине помогает только "наши собственные интересы, наша борьба".

Заместитель руководителя Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин также считает лоббирование встречи украинского министра иностранных дел с американским президентом маловероятным.

"Я не приценивался, необходимости такой не было, но мне все-таки кажется, что встреча с президентом США стоит несколько дороже. Видимо, украинский депутат исходил из тех сумм, которые фигурируют внутри Верховной рады, когда кому-то хочется встретиться с одним из депутатов. Ну а если говорить серьезно, то мне кажется, что это действительно просто "фейк". Это анекдот: за 400 тысяч там (в США) с мэром небольшого города не встретишься. Кроме того Трамп является миллиардером и так дешево не продается", – сказал Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik.

Что касается самой встречи Дональда Трампа и Павла Климкина, то она, по мнению политолога, была чистой формальностью.

"Встреча с Климкиным, видимо, все-таки была запланирована в Белом доме, чтобы иметь какие-то рычаги влияния в предстоящей (на тот момент) встрече с господином (министром иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым. Сама встреча была ни о чем, она была чисто формальной. Была попытка просто показать, что встречаются не только с Лавровым, но и с Климкиным, и что украинская тематика находится в центре, пусть и не в самом, внимания США, что США остаются игроком на украинском поле", – полагает Владимир Жарихин.

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