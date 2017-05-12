Эксперт: ситуация с самолетом Трампа – удар под дых по репутации Boeing

СМИ узнали об угрозе взрыва на борту самолета президента США из-за ошибки механиков компании Boeing. Авиаэксперт Владимир Попов в эфире радио Sputnik разъяснил, в чем именно, по его мнению, могла заключаться оплошность.

Механики компании Boeing при обслуживании "борта номер один", предназначенного для передвижения президента США, повредили одну из систем самолета, чем создали угрозу пожара, передает телеканал CNN со ссылкой на итоги федерального расследования.

В апреле 2016 года один из двух специально оборудованных Boeing 747-200B президентского флота проходил техническое обслуживание на предприятии компании в Сан-Антонио (штат Техас). Следствие установило, что механики при проверке кислородной системы самолета использовали ненадлежащие инструменты, что вызвало ее загрязнение. Неисправность могла привести к пожару или даже взрыву во время полета.

Ущерб, нанесенный президентскому самолету, оценивают в 4 млн долларов. В Boeing сообщили, что провели необходимый ремонт за свой счет.

Заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"В отчете сказано, что были частицы, которые могли привести к возгоранию. Это могло быть масляное пятно в системе трубопровода, обеспечивающего подачу кислорода. Это могли быть какие-то остатки, допустим, при замене тех или иных агрегатов – что-то не проверили или не тщательно убрали. При утечке кислорода реакцией на это пятно или на металлическую пыль могло стать возгорание. То есть была предпосылка к данному явлению. Конечно, это большое "пятно" и "минус" и для системы контроля и технологического обслуживания. Это говорит и об уровне организации полетов – все они оказались в этот момент не на должной высоте. Но это не просто удар по репутации компании, а удар под дых", – сказал Владимир Попов.

По его мнению, главный бич при подобных работах – это несоблюдение технологических норм и правил.

"Везде работают люди, им, к сожалению, свойственно ошибаться. Наверное, эти механики просто поторопились. Вот такие "торопыги" очень опасны. Необходимо соблюдать технологические нормы и правила, а также режим работы. Это главное в авиации и космонавтике", – подчеркнул авиаэксперт.

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