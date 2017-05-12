Мнение: Киев готов "пакостить" России даже ценой собственных унижений

Украина вынуждена придумывать всевозможные отговорки, почему одних участников допустили до "Евровидения", несмотря на посещение Крыма, а других нет. Но факт остается фактом – Киев боится РФ. Таким мнением с радио Sputnik поделился политолог Владимир Корнилов.

Определилась еще одна десятка финалистов международного песенного конкурса "Евровидение-2017": в финал прошли, в частности, самый молодой конкурсант в этом году, представитель Болгарии 17-летний Кристиан Костов, родившийся в Москве, и дуэт NAVIBAND из Белоруссии.

Десятку финалистов выбрали из 18 конкурсантов на основании голосования телезрителей и национальных профессиональных команд жюри. На этой стадии соревнований также должна была выступать представительница России Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning (Пламя пылает), но Служба безопасности Украина (СБУ) отказала ей во въезде на Украину из-за выступления в Крыму.

Накануне второго полуфинала вокруг болгарского участника Кристиана Костова разгорелся скандал. В интернете было опубликовано видео с якобы выступлением молодого артиста в Крыму летом 2014 года. Госпогранслужба Украины и СБУ заявили, что нет оснований запрещать певцу въезд в страну, так как на момент поездки он был несовершеннолетним. Кроме того, правоохранители отмечали, что тогда на Украине еще не действовал закон об ответственности за посещение полуострова без согласования с Киевом.

Кроме того, накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн. Также украинская сторона отказала во въезде нескольким россиянам, которые ехали на фестиваль с купленными билетами.

Финал конкурса запланирован на 13 мая.

Политолог Владимир Корнилов считает, что Киев готов найти любой повод, чтобы "насолить" России.

"На Украине все сейчас пытаются делать против России, против русских. Положа руку на сердце, можно сказать, что Крым – это просто повод. Украинские власти не способны обеспечить безопасность на должном уровне, и, тем более, безопасность российских участников и гостей этого конкурса. Так что поездка Самойловой в Крым – это просто неуклюжий повод, который придумала Украина. А если бы даже все остальные участники регулярно посещали Крым, смею вас заверить, им бы ничего не запрещалось. Это чисто антироссийский шаг", – сказал Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, украинские власти боятся России.

"Украина сделает все, чтобы на этот конкурс вообще не допустить российские флаги. Киев будет стараться препятствовать появлению там и российских граждан, и российских зрителей. При этом, конечно, она не может поступить таким же образом по отношению к представителям ЕС, пусть даже если они имеют или имели когда-то российский паспорт – в данном случае они представляют страну ЕС. Так что Украина вынуждена придумывать всевозможные отговорки, почему одним можно, а другим нельзя. Но факт остается фактом – Украина действует как страна, которая боится России, боится российской символики не только на Парадах Победы, но и на "Евровидении". Еще увидите, что будут проблемы у голландских участников, когда их флаг за российский примут. Это сейчас обычное дело для Киева", – считает Владимир Корнилов.

По его мнению, Киев своими действиями лишь ставит себя в затруднительное положение.

"Конечно, Украина нечего не выиграла, а только проиграла в имиджевом плане из-за своих действий. Но для Украины важнее, чтобы напакостить хоть какой-то мелочью России. А какой ценой – ценой собственных унижений, санкций от ЕС, от организаторов Евровидения – это Украине не важно. Главное, простите за выражение, чтобы "москалю было хуже"", – заключил политолог.

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