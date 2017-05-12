Политик о намерении Киева отказаться от трансляции ЧМ-2018: глупая бравада

Национальная телерадиокомпания Украины может отказаться от трансляции матчей чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik назвал это очередной глупостью Киева.

Генеральный директор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зураб Аласания заявил в интервью изданию "Телекритика", что при любых обстоятельствах откажется от трансляции Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

"Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: "Мы этого показывать не будем"", – заявил Аласания.

По его словам, футбольные "иерархи" также надеются на то, что Украина не пройдет на чемпионат.

Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Сборная Украины после пяти матчей занимает третье место в отборочной группе и рискует вообще не попасть на чемпионат. На это в эфире радио Sputnik обратил внимание президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"Любую свою неудачу украинская сторона сегодня пытается превратить в патриотическую победу над "страшной" Россией. У Украины достаточно призрачные шансы пройти отборочный этап чемпионата мира. Об этом говорят профессионалы футбола на самой Украине. Но там уже звучат и такие предложения: мол, мы шансов попасть на чемпионат не имеем, так давайте сделаем вид, что мы сами не хотим ехать во враждебную страну; а если вдруг пройдем сеть отборочных турниров, то тогда будем принимать конкретные решения. Но если Украина пройдет отборочное "сито" и откажется от участия, то она подвергнется очень серьезным штрафным санкциям", – сказал Вадим Колесниченко.

По его мнению, отказ от трансляции матчей чемпионата – очередная глупость Киева.

"Украина кивает на Россию и "Евровидение". Но, как говорится, в чужом глазу соринку видит, а в своем бревно не замечает. Российскую участницу не допустили до конкурса, нарушив международные правила, поэтому нам и транслировать было нечего. Вообще, сложно комментировать глупости, которые делает Киев. Украина отказывается зарабатывать деньги. Ведь за трансляцию рекламодатели платят большие деньги! Но, скорее всего, у человека (Зураба Аласания) начались проблемы, связанные с его отставкой. Возможно, для того, чтобы его поддержали и не дали уволить, он начинает демонстрировать такую браваду", – отметил Вадим Колесниченко.

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