Мнение: Трамп внимательно отслеживает реакцию России на события в США

Президент США Дональд Трамп предположил, что РФ "посмеивается" над тем, как Америка "разрывает себя на части". Американист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что эти слова стали реакцией на интервью президента РФ Владимира Путина CBS.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал членов Демократической партии, которые, по его мнению, "разрывают" американское общество.

"РФ, должно быть, посмеивается, глядя как США разрывают себя на части из-за оправдания демократов за проигрыш на выборах", – написал американский президент в Twitter.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что заявление Трампа адресовано не только демократам. Эксперт расценил его также как реакцию на интервью президента РФ Владимира Путина телеканалу CBS, в котором российский лидер назвал "смешным" вопрос о влиянии отставки главы ФБР Джеймса Коми на отношения России и США.

"Что касается "посмеивается" – это, собственно говоря, реакция на интервью, которое в Сочи дал Владимир Путин корреспонденту CBS, когда играл в хоккей, и в котором элемент юмора и иронии присутствовал… Это серьезный сигнал, что США, точнее руководство в лице Трампа внимательно отслеживает реакцию России на внутренние события в США. А что касается "разрывать на части" – это та реакция, которая возникла на увольнение (главы ФБР Джеймса) Коми. И то, что сейчас большой шум подняли по этому поводу демократы. И сейчас в США идет шлейф очередного политического скандала, смысл которого предельно прост – что Коми фактически играл против администрации и лично против Трампа. При этом Трамп сейчас пытается политическую составляющую смены главы ФБР приглушить, спустить на тормозах", – сказал Владимир Васильев в эфире радио Sputnik.

Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, в интервью телеканалу CBS заявил, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми никак не повлияет на взаимодействие Москвы и Вашингтона, РФ не имеет к этому отношения.

"Да никак не повлияет. Ваш вопрос выглядит, вы на меня не сердитесь, пожалуйста, он выглядит смешным для меня. Мы не имеем к этому никакого отношения", – заявил Путин в ответ на вопрос корреспондента канала о том, как отстранение Коми от должности отразится на двусторонних отношениях.

"Президент (США Дональд) Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией и законом. Мы тут причем? Я вот, видите, в хоккей собираюсь играть с любителями", – добавил российский лидер.

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