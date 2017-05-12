Мнение: Трамп внимательно отслеживает реакцию России на события в США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал членов Демократической партии, которые, по его мнению, "разрывают" американское общество.
"РФ, должно быть, посмеивается, глядя как США разрывают себя на части из-за оправдания демократов за проигрыш на выборах", – написал американский президент в Twitter.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что заявление Трампа адресовано не только демократам. Эксперт расценил его также как реакцию на интервью президента РФ Владимира Путина телеканалу CBS, в котором российский лидер назвал "смешным" вопрос о влиянии отставки главы ФБР Джеймса Коми на отношения России и США.
"Что касается "посмеивается" – это, собственно говоря, реакция на интервью, которое в Сочи дал Владимир Путин корреспонденту CBS, когда играл в хоккей, и в котором элемент юмора и иронии присутствовал… Это серьезный сигнал, что США, точнее руководство в лице Трампа внимательно отслеживает реакцию России на внутренние события в США. А что касается "разрывать на части" – это та реакция, которая возникла на увольнение (главы ФБР Джеймса) Коми. И то, что сейчас большой шум подняли по этому поводу демократы. И сейчас в США идет шлейф очередного политического скандала, смысл которого предельно прост – что Коми фактически играл против администрации и лично против Трампа. При этом Трамп сейчас пытается политическую составляющую смены главы ФБР приглушить, спустить на тормозах", – сказал Владимир Васильев в эфире радио Sputnik.
Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, в интервью телеканалу CBS заявил, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми никак не повлияет на взаимодействие Москвы и Вашингтона, РФ не имеет к этому отношения.
"Да никак не повлияет. Ваш вопрос выглядит, вы на меня не сердитесь, пожалуйста, он выглядит смешным для меня. Мы не имеем к этому никакого отношения", – заявил Путин в ответ на вопрос корреспондента канала о том, как отстранение Коми от должности отразится на двусторонних отношениях.
"Президент (США Дональд) Трамп действует в рамках своих компетенций, предусмотренных конституцией и законом. Мы тут причем? Я вот, видите, в хоккей собираюсь играть с любителями", – добавил российский лидер.
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