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Политолог об оценке Порошенко "безвиза": никакая это не победа. Это провал

Сюжет:
Безвизовый режим между ЕС и Украиной (16)
11:5012.05.2017
(обновлено: 11:51 12.05.2017)
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© AP Photo / Matthias Balk Выступление президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасностиВыступление президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Matthias Balk
Президент Украины Петр Порошенко назвал получение безвизового режима с Евросоюзом окончательным "разводом с Российской империей". Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik расценил эти слова как попытку скрыть провалы украинских властей.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина окончательно "оформила свой развод с Российской империей".

Студенты киевских ВУЗов на акции против решения правительства Украины о приостановлении процесса интеграции Украины и Евросоюза на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости . Петр Задорожный
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Политолог: взамен на "безвиз" европейцы ждут от Украины неких действий

"Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать", – заявил Порошенко в четверг в интервью украинскому телеканалу "1+1". Президент Украины полагает, что безвизовый режим "возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран".

Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил решение, согласно которому гражданам Украины предоставляется право на безвизовый въезд на территорию стран-участниц ЕС на срок не более 90 суток в течение полугода.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik расценил слова президента Украины о "возвращении в Европу" как риторику, призванную скрыть провалы украинских властей.

"Разговоры о "возвращении в Европу" – это просто риторика, которая нужна нынешней киевской власти для обоснования всего того, что она натворила. Они не "возвращаются в Европу" – тут скорее подходят другие выражения: "наломали дров", "сожгли мосты" и тому подобное. На Украине все делается для того, чтобы "вернуться" не в Европу, а в средневековье: уничтожаются предприятия, наукоемкие производства. Ускоренными темпами Украина возвращается к чисто аграрной экономике", –  сказал Александр Дудчак.

Политолог напомнил, что безвизовый режим пересечения границ ЕС теоретически предназначен для туристических поездок – но в условиях нынешней Украины это, по его мнению, звучит издевательски.

"По опросам, которые проводятся сейчас на самой Украине, для подавляющего большинства населения – что этот "безвиз" есть, что его нет. У очень многих людей не хватает денег на "коммуналку", на поездки к родственникам в соседний город. О каких поездках в Европу может идти речь? При таких доходах это звучит просто издевательски. Радуются только те, кто ищет возможность нелегально устроиться на работу в Европе. Но европейцам такая "массовка" тоже не нужна. Поэтому с "безвизом" при пересечении границ ЕС будут предъявляться более жесткие, чем раньше, требования к финансовому положению человека – и это тот фактор, который будет сдерживать людей, которые надеются нелегально устроиться на работу. Но какое-то количество работников Украина, наверное, все же потеряет – причем самых активных, которые способны приспособиться к любым условиям. Так что никакая это не победа для Украины, а, наверное, очередной провал – можно так сказать", – полагает Александр Дудчак.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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