Политолог: сюжет CNN о фото Лаврова в США – выдуманная глупость

В МИД РФ высмеяли CNN за сюжет про "обман" с фотографиями встреч Сергея Лаврова в США. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Россия для американских СМИ – символ непокорности Америке, и они пытаются ее "наказать".

США не обращались к РФ с просьбой не публиковать фотографии встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В американской прессе развернулась дискуссия о допуске прессы на встречу Трампа и Лаврова, которая прошла 10 мая в Вашингтоне. В четверг, 11 мая, корреспондент CNN со ссылкой на неназванный источник сообщил, что Белый дом недоволен из-за публикации фотографий Трампа со встречи с Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.

Мария Захарова предположила развитие событий, если бы снимки встречи Лаврова и Трампа не были опубликованы российской стороной.

"А знаете, что было бы, если бы официальные фотографии с этой встречи не были вчера опубликованы российской стороной? Через некоторое время они утекли бы в конгресс, сенат, а оттуда в тот же CNN или по их спецтребованию были бы представлены как "секретное доказательство сговора русских с Трампом", были бы искажены даты и обстоятельства встреч, и американская общественность снова была бы оболванена. Кто-нибудь, возьмите интервью у CNN и спросите, как там ниже уровня дна?", – написала она.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik рассказал о причинах, которые, по его мнению, влияют на распространение подобных "фейков" западными СМИ.

"Причины, я думаю, можно разбить условно на три части. Первая – это общая линия этих СМИ: они всегда будут искать какие-то, на их взгляд, странные новости, которые связаны с Трампом. Все это продолжение "фейковых новостей", как говорит Трамп, "фейкомата", который штампует такого рода сюжеты и распространяет их. Вторая часть – все они помешаны на русофобии. Для них русофобия, шпиономания – это естественные вещи, и они будут делать сюжеты на эти темы. И третья часть – это совершенно конкретный сюжет: на встречах Лаврова с (госсекретарем США Рексом) Тиллерсоном и Трампом были какие-то договоренности, и сейчас хотят начать на все это атаку с тем, чтобы дискредитировать саму эту тему и не допустить реализации этих договоренностей", – сказал Владимир Брутер.

По его мнению, Россия для американских СМИ стала символом непокорности Америке, и они готовы придумывать любые "фейки", чтобы дискредитировать ее.

"Россия выглядит для них как страна, которая сосредоточивает все то, что не нравится этим людям – СМИ, тем, кто за ними стоит. Для них Россия – это символ непокорности Америке. А они считают, что эта непокорность всегда должна быть наказана. Но вообще это все уже даже не шпиономания, а выдумывание глупостей. В этом абсолютно нет никакого смысла, это исключительно создание ложных образов с помощью СМИ", – считает политолог.

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