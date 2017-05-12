Эксперт о сближении самолетов РФ и США: это абсолютно безопасное расстояние

Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщения о сближении российского Су-27 с американским P-8A Poseidon над Черным морем.

Американские военные утверждают, что российский истребитель 9 мая пролетел на расстоянии шести метров от разведывательного самолета ВМС США над Черным морем, передает телеканал NBC.

Представитель ВМС капитан Памела Кунце сообщила, что российский истребитель Су-27 сблизился с P-8A Poseidon, когда американский самолет выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве. Отмечается, что, по мнению командира американского самолета, взаимодействие двух воздушных судов было безопасным и профессиональным.

На минувшей неделе США поднимали два истребителя F-22 на перехват Ту-95 и Су-35 в районе Аляски. Официальные лица рассказали телеканалу Fox News, что российские самолеты были невооружены и оставались в международном воздушном пространстве. Позднее в Пентагоне назвали полет "профессиональным и безопасным".

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что расстояние сближения, о котором сообщают американские СМИ, является абсолютно безопасным.

"Для наших истребителей это совершенно безопасное расстояние, потому что пилотируют опытные летчики, плюс работает система безопасности полетов. При этом используется частично "искусственный интеллект", вся система предупреждения об опасном сближении включена, абсолютно никакого риска нет", – сказал Александр Жилин.

Военный эксперт также отметил изменение тональности американских военных в освещении случаев сближения между самолетами двух стран во время патрулирования: раньше в подобных случаях они говорили об "опасном и непрофессиональном" сближении и возлагали вину за это на российских летчиков.

"Когда вся эта кампания пропагандистская началась, американские военные иногда выставляли себя просто глупцами. Теперь они, видимо, сделали коррекцию", – предположил Александр Жилин.

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