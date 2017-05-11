Мнение: представление Киева о себе идет вразрез с представлением европейцев

Бюджета "Евровидения-2017" в Киеве хватило бы на все украинские шахты, пишут СМИ. Эксперт Михаил Беляев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в погоне за имиджем Киев позволил себе неоправданные траты.

Украина потратила на проведение "Евровидения" сумму, равную всем дотациям государственным угольным шахтам страны в 2017 году, пишут украинские СМИ.

По информации издания "Вести", организация конкурса обошлась Киеву в 870 млн гривен (около 30 млн евро). Такие внушительные расходы возмутили украинцев, поскольку многим из них не хватает средств даже на оплату ЖКХ. Негодование вызвали гонорары исполнителей и ведущих шоу, проведение тендеров в явной спешке и неоправданные траты.

Так, "Вести" отмечают, что на маскировку недостроя вблизи места проведения конкурса власти потратили 5 млн гривен, задрапировав его белым полотном. Однако эти меры в итоге оказались бесполезными, так как ткань пришла в негодность после первого же дождя.

Неделя "Евровидения-2017" проходит в Киеве с 7 по 13 мая.

Главный эксперт аналитического агентства "ФинЭк" Михаил Беляев считает возмущение украинцев вполне оправданным.

"Украинцы считают не чужие, а свои деньги. То, за что платит нынешнее правительство Украины – за "Евровидение" – это деньги народа, собранные в виде налогов. И Украина могла бы их потратить существенно более продуктивно, а не тратить на такие имиджевые вещи. Причем, на имидж второстепенного порядка. Я, например, не считаю "Евровидение" каким-то грандиозным конкурсом, который определяет лицо страны на мировой арене. Этот конкурс не закамуфлирует ни гражданскую войну, ни падение темпов роста экономики Украины. Здесь я вижу определенное фанфаронство Киева. Им кажется, что они сейчас войдут в Евросоюз и им будут предоставлены все привилегии. Но их представление о себе идет вразрез с представлением европейцев. Вот, например, деньги-то им никто не дает, а это самый главный индикатор. Значит, не доверяют, потому что понимают, что творится на Украине", – сказал Михаил Беляев в эфире радио Sputnik.

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