Мнение: Киев "сел в лужу" в ситуации с болгарским участником "Евровидения"

Украинские СМИ выяснили, что один из фаворитов "Евровидения-2017" выступал в Крыму. Киевские власти оказались в глупом положении, и сейчас СБУ пытается сделать "хорошую мину при плохой игре", отметил в эфире радио Sputnik эксперт Эдуард Попов.

Один из фаворитов "Евровидения", представитель Болгарии Кристиан Костов выступал в Крыму в 2014 году, сообщает УНИАН со ссылкой на видео номера Костова, опубликованное на YouTube.

Исполнитель участвовал в концерте в честь Дня защиты детей в Артеке 1 июня 2014 года, через несколько месяцев после того, как полуостров вновь стал российской территорией.

Со своей стороны Служба безопасности Украины заявила, что не будет применять санкции к Костову. В ведомстве пояснили, что певец выступал в Крыму до вступления в силу закона, предусматривающего ответственность за посещение полуострова без согласования с Киевом.

Вместе с тем, как отмечают украинские СМИ, "закон об оккупированных территориях Украины, согласно которому без предупреждения украинской стороны границы Крыма пересекать запрещено, вступил в силу 15 мая 2014 года". Таким образом, Кристиан Костов посетил полуостров через две недели после того, как закон начал действовать.

Букмекеры называют Костова одним из наиболее вероятных победителей "Евровидения-2017" – вместе с итальянцем Франческо Габбиани и португальцем Сальвадором Собралем он входит в тройку фаворитов конкурса. Кроме того, ранее отмечалось, что шансы Костова на победу резко возросли после скандала с российской исполнительницей Юлией Самойловой.

Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе, однако СБУ запретила певице въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали варианты неприемлемыми и не сочли возможным показывать конкурс.

Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов считает, что Киев своими действиями сам ставит себя в "глупое положение".

"Это политика двойных стандартов. Для Киева есть нарушители плохие, такие как Юлия Самойлова, а тут получается нарушитель хороший. Просто, судя по всему, в Киеве побоялись трогать представителя европейской страны – члена Евросоюза. Трогать болгарина оказалось чревато. Поэтому в Киеве решили, что украинцы не заметят, понадеялись на это. Но оказалось, что "сели в лужу" со своими двойными стандартами. И теперь они оказались в глупой ситуации. Чем Юлия Самойлова хуже этого болгарского певца? И то, что сейчас заявляют в СБУ – это не что иное как попытка оправдать собственную глупость, сделать хорошую мину при плохой игре", – сказал Эдуард Попов в эфире радио Sputnik.

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