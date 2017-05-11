Американский политолог: смена главы ФБР может стать для Трампа кошмаром

Телеканал Fox News назвал имена пятерых претендентов на пост руководителя ФБР. Однако американский политолог Джин Зэйно в эфире радио Sputnik высказала мнение, что история с Джеймсом Коми вовсе не закончилась.

По сведениям канала Fox News, на пост директора ФБР претендуют пять кандидатов. Это бывший руководитель управления по безопасности на транспорте Джон Пистол, экс-начальник полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, конгрессмен от штата Южная Каролина Трей Гоуди, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и заместитель генпрокурора по вопросам нацбезопасности Кеннет Вайнштейн.

Президент США Дональд Трамп 9 мая уволил с поста директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование о его предполагаемых "связях с Россией". Увольнение поддержали генпрокурор – глава Минюста Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн.

Сам Коми в прощальном письме заявил, что президент может уволить руководителя ведомства "по любой причине" или вообще без нее. Также он заявил, что не собирается тратить время на обсуждение этого решения и того, как оно было приведено в исполнение.

Профессор политологии при колледже Айона (Нью-Йорк), доктор Джин Зэйно в эфире радио Sputnik выразила мнение, что увольнение Джеймса Коми может создать определенные проблемы для Трампа.

"Как директор ФБР Джеймс Коми всегда был достаточно независимым, контролировать его было трудно. Видимо, это и привело к его увольнению. Но для президента такой шаг может обернуться политическим кошмаром. Более того, скандал может получить и конституционное измерение: право президента на такой шаг все-таки несколько спорно", – сказала Джин Зэйно.

Она считает, что у Коми теперь развязаны руки, и он может отвечать на вопросы, неудобные для Трампа.

"Увольняя Коми, Трамп, по сути, сделал его частным лицом. Теперь у Коми есть полное право отвечать на вопросы журналистов или комиссии сената (США) касательно следствия – например, действительно ли в отношении Трампа не ведется следствие, и действительно ли Коми три раза говорил президенту, что тот вне подозрений, как сказано в письме Трампа", – предположила Джин Зэйно.

Она считает, что ситуация с назначением на должность нового главы ФБР во многом будет зависеть от того, какую именно кандидатуру выдвинет Трамп.

"Если на пост будет выдвинут человек, тесно связанный с партийными делами, как губернатор Крис Кристи, будут проблемы. Но если это будет лицо, пользующееся доверием широкой общественности, то и ФБР доверять начнут больше", – заключила Джин Зэйно.

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