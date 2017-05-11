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Политолог: взамен на "безвиз" европейцы ждут от Украины неких действий

Сюжет:
Безвизовый режим между ЕС и Украиной (7)
14:5611.05.2017
(обновлено: 14:57 11.05.2017)
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© РИА Новости . Петр Задорожный
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Совет Евросоюза одобрил безвизовый режим для Украины. Политолог Владимир Зорин отметил в эфире радио Sputnik, что недаром диалог между Брюсселем и Киевом о либерализации визового режима был таким долгим.

Совет ЕС утвердил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима, рассказали РИА Новости в пресс-службе института.

Паспорт гражданина Украины
© Fotolia / Mykola Velychko
Политолог: Киев получит "безвиз", а ЕС – еще одну "дубинку"

При этом Брюссель пообещал приостановить его действие в случае, если к Украине возникнут "серьезные вопросы" относительно проблем с миграцией и безопасностью. Теперь решение ЕС должны подписать председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр председательствующей в ЕС Мальты Джозеф Мускат. Затем его опубликует официальный вестник Евросоюза и спустя 20 дней безвизовый режим вступит в силу.

Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, украинцы смогут ездить в ЕС без виз с 11 июня. Он также сравнил предоставление Киеву безвизового режима с падением Берлинской стены.

В российском МИД решение Брюсселя назвали "морковкой на веревочке, которая чуть-чуть облегчает существующую систему".

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. 

Акция в поддержку евроинтеграции Украины на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Мнение: "безвиз" для Киева – поход на Запад, а для ЕС – "морковка для осла"

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны. Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода. Безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

Доктор политических наук, заместитель директора по науке Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин считает, что ЕС лишь приоткрыл дверь для украинцев.

""Безвиз" не является какой-то уникальной возможностью для украинцев – все-таки сохраняются ограничения. Поэтому это можно характеризовать двояко: с одной стороны, это жест поддержки киевского руководства, (президента Украины Петра) Порошенко, которому сейчас очень сложно. С другой стороны, надо понимать, что это решение принимается с рядом пометок, которые говорят о том, что при определенных условиях все может быть приостановлено. Это не открытая дверь, а дверь приоткрытая, которую в любой момент могут захлопнуть", –  сказал Владимир Зорин в эфире радио Sputnik.

По его словам, недаром диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был столь долгим.

"Это было предметом торга в определенной политической ситуации. Думаю, что в какой-то степени это и месседж Америке и (президенту США Дональду) Трампу, который сейчас находится в раздумье, в выработке политики в отношении Украины и того, что там происходит. Взамен на "безвиз" европейцы ждут от Украины каких-то действий. ЕС устал от ситуации неопределенности на Украине с точки зрения экономической и политической ситуации, безопасности. Им не нужен украинский конфликт: ни замороженный, ни вялотекущий, ни открытый. Но нужно понимать, что в ЕС есть разные подходы к этой проблеме. Думаю, что сейчас достигнут определенный консенсус. Но не думаю, что он направлен на то, чтобы защитить население юго-востока Украины. Думаю, что решаются прагматические задачи", – отметил политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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