Аналитик: отношения России и Китая принимают формы союзнического характера

В середине мая президент РФ Владимир Путин посетит Пекин, а в начале июля председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Россию. Об отношениях двух стран в эфире радио Sputnik рассказал президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Президент России Владимир Путин примет самое активное участие в работе форума "Один пояс, один путь", который пройдет в Пекине 14-15 мая, сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов. Планируется, что ответный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию состоится в начале июля.

Как отметил в эфире радио Sputnik президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев, сейчас отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, и регулярные встречи глав двух государств это подтверждают.

"Вряд ли можно привести пример других стран, у которых такое стратегическое партнерство, как у России и Китая. Встречи глав государств проходят несколько раз в год на самых различных площадках. Уже в ближайшие дни состоится очередная встреча: президент России Владимир Путин будет принимать участие в форуме "Один пояс, один путь". Наряду с этим происходят официальные визиты, в этом году как раз очередь совершить визит председателю Китая в Россию. Традиционно эти визиты сопровождаются большими насыщенными программами и по межправительственной линии. У нас самый разветвленный механизм межправительственных контактов. Только одних межправительственных комиссий у нас пять: по торгово-экономическому сотрудничеству, энергетике, социальным вопросам, инвестиционному сотрудничеству и региональному сотрудничеству", – сказал Сергей Санакоев.

Аналитик добавил, что сотрудничество между двумя странами активно развивается по целому спектру направлений.

"Только в апреле торговый оборот между двумя странами вырос на 15% по статистическим данным. У нас идет диверсификация торговли по энергетике, все больше мы находим маршрутов и направлений экспорта нашей энергии в Китай. В неэнергетическом секторе у нас также с Китаем самое активное сотрудничество. Это авиация, космос, связь, строительство, особенно важных инфраструктурных объектов. Огромный спектр (контактов), который невозможно уложить в несколько слов. Отношения можно охарактеризовать, как зрелое стратегическое партнерство. С учетом существующей в мире напряженности, оно принимает уже и формы союзнического характера", – заключил Сергей Санакоев.

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