Сенатор: освещение в США визита Лаврова кажется странным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. 10 мая 2017

Ситуацию вокруг освещения встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа в МИД РФ назвали "интеллектуальной агонией" американских СМИ. Сенатор Игорь Морозов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что западные ценности переживают глубочайший кризис.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что американские СМИ находятся в "интеллектуальной агонии". Так дипломат прокомментировала ситуацию вокруг освещения встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа.

В американской прессе развернулась дискуссия о допуске прессы на эту встречу, которая состоялась накануне в Вашингтоне. Белый дом объявил, что на переговорах присутствовали только личные фотографы президента и министра.

Позднее МИД обнародовал фото, на которых Трамп пожимает руку Лаврову и российскому послу в США Сергею Кисляку. Американская сторона протокольные снимки не публиковала. Ряд американских журналистов возмутились тем, что их не допустили к освещению встречи.

Захарова объяснила журналистам, что форматы по освещению мероприятия определял Белый дом на правах "хозяина" встречи.

"Ровно столько фотографов, сколько со стороны Вашингтона было позволено, столько их и присутствовало", – рассказала официальный представитель МИД, подчеркнув, что фотокорреспонденты с американской стороны на встрече также были.

Захарова отметила, что составление списков было прерогативой американской стороны.

"Мы четко заявили, что с нашей стороны будет фотограф агентства ТАСС, который в этой поездке осуществляет функции личного фотографа министра, соответственно, фотографии по итогам встречи были выложены в бесплатном доступе на сайте МИД и в социальных сетях", – отметила дипломат.

"Поэтому говорить о том, что Москва опять виновата в заговоре в Соединенных Штатах Америки… Думаю, в этой ситуации все понимают, что это настоящая истерика в американских СМИ. Можно уже говорить об интеллектуальной агонии", – считает представитель ведомства.

Она добавила, что американские СМИ не интересовал сам визит Сергея Лаврова в США: большинство вопросов касались "вмешательства" России в американские выборы и отставки директора ФБР Джеймса Коми, хотя спрашивать российского министра о кадровых решениях в другой стране "нелепо".

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американские ценности, о которых так часто говорят в США, переживают глубочайший кризис.

"Отношения между Россией и США достигли такого дна, что, наверное, с каждой стороны есть вопросы и предложения конфиденциального характера. Дональд Трамп хотел бы выйти из этого провала, но поскольку у него непростые отношения с американскими СМИ, то он, видимо, не хотел озвучивать им свои предложения. А то, что американские СМИ вообще мало освещали конкретную тематику (визит Сергея Лаврова в США – ред.) кажется странным. Ведь американцы всегда говорят об открытости своего общества, о праве на информацию. Сегодня эти ценности в США переживают глубочайший кризис. Именно Россия демонстрирует сегодня открытость, и наш президент об этом говорит, он и сам на виду. В этом смысле Трампу нужно брать пример с Путина в том, насколько можно быть открытым", – сказал Игорь Морозов в эфире радио Sputnik.

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