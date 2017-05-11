Эксперт о новом центре ЦРУ: непредсказуемость Ким Чен Ына пугает США

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

ЦРУ создало центр для противодействия ядерной угрозе со стороны КНДР. Эксперт-американист Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik отметил, что это свидетельство серьезности намерений США в регионе.

Центральное разведывательное управление США создало оперативный корейский центр по противодействию ядерной угрозе со стороны Пхеньяна, говорится в заявлении ЦРУ.

Отмечается, что цель создания данного центра – "использовать все ресурсы, возможности и полномочия агентства (ЦРУ) для решения проблемы ядерной и баллистической ракетной угрозы со стороны Северной Кореи".

В сообщении говорится, что центр "будет тесно взаимодействовать с разведсообществом и всем сообществом национальной безопасности США".

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik отметил, что создание центра говорит о серьезности намерений США в регионе.

"Должен отметить, что это первый в рамках ЦРУ региональный центр за последние годы, ориентированный на политику США и на укрепление военно-стратегического взаимодействия с Южной Кореей. Это свидетельствует о возрастающем внимании Соединенных Штатов к ситуации на Корейском полуострове, в связи с перипетиями вокруг ядерной программы КНДР и в рамках новых направлений в американской внешней политике. Надо сказать, что американцам нужно, очевидно, больше сориентироваться в хитросплетениях политики КНДР, в частности в тактике и стратегии Ким Чен Ына. Для этого, видимо, и создается новый аналитический разведывательный центр", – сказал Александр Кубышкин.

По его мнению, для сбора информации США используют все возможности.

"С Окинавы можно все это вести, подвижные центры и группы американцы могут разместить на кораблях, которые сейчас патрулируют в районе Корейского полуострова. Так что они будут отслеживать ситуацию. Как это видно из оценок американских аналитиков, самое главное, чтобы она не вышла из-под контроля. Непредсказуемость Ким Чен Ына пугает американцев, у которых политика в отношении новой ситуации на Корейском полуострове еще не выстроена", – отметил эксперт.

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