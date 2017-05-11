Политолог о визите Лаврова в США: связать отставку Коми с Москвой – абсурд

В МИД РФ, комментируя освещение в прессе встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа, заявили, что американские СМИ находятся в "интеллектуальной агонии". Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение на этот счет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Белом доме обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене.

"Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам прошедших переговоров.

Стороны обсудили перспективы следующего раунда переговоров по Сирии в Астане и создание зон деэскалации. На встрече также затрагивались палестино-израильский вопрос, ситуация в Афганистане и соблюдение Минских соглашений по Украине.

Лавров также сообщил, что лидеры двух стран встретятся в июле на полях саммита "Большой двадцатки" в Германии.

Переговоры в Белом доме продолжались чуть более часа и прошли в закрытом для прессы режиме.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг освещения встречи Сергея Лаврова и Дональда Трампа, заявила, что американские СМИ находятся в "интеллектуальной агонии".

По ее словам, американские СМИ в ходе пресс-конференции Лаврова по итогам визита в Вашингтон не интересовали вопросы по существу, большая часть американских журналистов спрашивали о "вмешательстве" России в выборы в США и об отставке директора ФБР Джеймса Коми, хотя спрашивать российского министра о назначениях и увольнениях в другой стране "нелепо".

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил, что для России внутренняя ситуация в США не является актуальной темой.

"Поскольку это все происходит одновременно, то для СМИ естественно желание увидеть здесь какие-то причинно-следственные связи. Например, связать отставку Коми с пожеланиями Москвы. Что само по себе, конечно, является абсолютно абсурдным – для России внутриполитическая ситуация в США не является актуальной темой, это внутреннее дело самих США. В целом посещение нашим министром иностранных дел Соединенных Штатов я бы расценивал, как достаточно серьезный знак того, что все-таки отношения России и США должны и могут меняться и, очевидно, будут меняться", – сказал Владимир Шаповалов.

По его мнению, уже сейчас вполне можно говорить о начале "разблокировки" отношений России и США.

"Мы видим, что начался переговорный процесс. И я рассматривал бы это как процесс начала разблокировки отношений США и России. Трампу уже устраивают за это обструкцию, мы должны это понимать. По сути, идет необъявленная война против Трампа. И если бы не было подобной атаки на него со стороны его политических противников, очевидно, что нормализация отношений двух стран случилась бы уже давно – в самый первый период президентства Трампа. Что касается России, то нам важно, чтобы Соединенные Штаты поняли и приняли позицию России по тем вопросам, по которым у нас существует конфликт", – считает политолог.

Поездка Лаврова в США стала ответом на визит Тиллерсона в Москву, который состоялся 12 апреля. Тогда переговоры заняли практически весь день: сначала госсекретарь встретился с главой МИД, а затем их принял Путин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.