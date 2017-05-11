США
11.0511 мая11:11МСК
USD58.08-0.46
EUR63.26-0.98
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Олейник: следивший за Шереметом сотрудник СБУ становится опасным свидетелем

11:0111.05.2017
(обновлено: 11:03 11.05.2017)
0220
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на церемонии прощания с погибшим в Киеве журналистом Павлом Шереметом в Украинском доме. 22 июля 2016 годаПрезидент Украины Петр Порошенко на церемонии прощания с погибшим в Киеве журналистом Павлом Шереметом в Украинском доме. 22 июля 2016 года
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Сотрудник СБУ, замеченный в ночь перед убийством Павла Шеремета возле его дома, был уволен в 2014 году, заявили в ведомстве. Украинский политик Владимир Олейник не исключил, что его могли "уволить задним числом". Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Устименко, который был замечен на видео в ночь перед убийством Павла Шеремета возле дома журналиста, уволили в 2014 году, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Ранее журналисты украинского проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве на видео с камер наблюдения был замечен предполагаемый сотрудник СБУ Устименко.

Журналист Павел Шеремет на Международном форуме Медиа Будущего
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Мнение о гибели Шеремета: на Украине грядет передел информпространства

"Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до него, возможно, не было бы, о чем говорить", – написала Гитлянская в Facebook.

В СБУ напомнили, что убийство Павла Шеремета расследует национальная полиция.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник считает, что сотрудник СБУ мог быть уволен "задним числом", и что действовал он не по своей инициативе.

"Они всегда "бывшие". Это обычная позиция спецслужб: только поймали сотрудника "на горячем", его сразу увольняют задним числом. Этого сотрудника СБУ допросить бы сейчас, но будут ли его искать? Потому что если за Шереметом действительно следили, то это было указание главы спецслужбы, который подчиняется (президенту Украины Петру) Порошенко, это его человек. Не может по своей инициативе сотрудник следить за журналистом без санкций. То есть в данном случае есть ниточка, которая тянется к Порошенко. Я никогда не поверю, что сотрудник сам следил за журналистом, зачем это ему? Он сейчас становится опасным свидетелем", – сказал Владимир Олейник в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание на то, что расследование провели журналисты. По мнению украинского политика, это лишний раз подтверждает, что правоохранительные органы лишь делают вид, что ведут следствие.

"Эту информацию нашли журналисты, а должны были найти органы следствия. Значит, сегодня команда органам следствия – не расследовать, а делать вид, что они расследуют. Но это уже скандал. Если в ближайшее время не найдут этого сотрудника или найдут убитым, то это дело приобретет политический характер. Это (новые данные по убийству Павла Шеремета) очень интересный факт. Первые заявления были о том, что это якобы "рука Кремля", а оказывается – Службы безопасности", – отметил Владимир Олейник.

Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Олейник о "следе РФ" в убийстве Шеремета: они держат народ за дураков

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает главной версией убийства месть за профессиональную деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" ранее заявляли, что СБУ следила за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена