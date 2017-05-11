Олейник: следивший за Шереметом сотрудник СБУ становится опасным свидетелем

Сотрудник СБУ, замеченный в ночь перед убийством Павла Шеремета возле его дома, был уволен в 2014 году, заявили в ведомстве. Украинский политик Владимир Олейник не исключил, что его могли "уволить задним числом". Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Устименко, который был замечен на видео в ночь перед убийством Павла Шеремета возле дома журналиста, уволили в 2014 году, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Ранее журналисты украинского проекта "Следствие.Инфо" вместе с коллегами из международной сети Organized Crime and Corruption Reporting Project обнародовали документальный фильм с собственным расследованием убийства Шеремета. В нем говорится, что в ночь перед убийством журналиста возле его дома в Киеве на видео с камер наблюдения был замечен предполагаемый сотрудник СБУ Устименко.

"Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до него, возможно, не было бы, о чем говорить", – написала Гитлянская в Facebook.

В СБУ напомнили, что убийство Павла Шеремета расследует национальная полиция.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник считает, что сотрудник СБУ мог быть уволен "задним числом", и что действовал он не по своей инициативе.

"Они всегда "бывшие". Это обычная позиция спецслужб: только поймали сотрудника "на горячем", его сразу увольняют задним числом. Этого сотрудника СБУ допросить бы сейчас, но будут ли его искать? Потому что если за Шереметом действительно следили, то это было указание главы спецслужбы, который подчиняется (президенту Украины Петру) Порошенко, это его человек. Не может по своей инициативе сотрудник следить за журналистом без санкций. То есть в данном случае есть ниточка, которая тянется к Порошенко. Я никогда не поверю, что сотрудник сам следил за журналистом, зачем это ему? Он сейчас становится опасным свидетелем", – сказал Владимир Олейник в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание на то, что расследование провели журналисты. По мнению украинского политика, это лишний раз подтверждает, что правоохранительные органы лишь делают вид, что ведут следствие.

"Эту информацию нашли журналисты, а должны были найти органы следствия. Значит, сегодня команда органам следствия – не расследовать, а делать вид, что они расследуют. Но это уже скандал. Если в ближайшее время не найдут этого сотрудника или найдут убитым, то это дело приобретет политический характер. Это (новые данные по убийству Павла Шеремета) очень интересный факт. Первые заявления были о том, что это якобы "рука Кремля", а оказывается – Службы безопасности", – отметил Владимир Олейник.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает главной версией убийства месть за профессиональную деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" ранее заявляли, что СБУ следила за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.

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