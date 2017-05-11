Эксперт о планах запрета ноутбуков на рейсах в США из Европы: это оправдано

Власти США могут запретить проносить ноутбуки на самолеты, следующие из Европы, сообщают СМИ. Специалист по безопасности полетов Александр Романов в эфире радио Sputnik разъяснил смысл подобного запрета.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность распространения запрета на пронос ноутбуков в салоны самолетов, следующих в Америку из некоторых европейских стран, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Новые ограничительные меры могут затронуть таких американских перевозчиков, как United Airlines, Delta Air и American Airlines. Как сообщили агентству источники в США и Европе, официально о новых ограничениях в скором времени может объявить министерство внутренней безопасности (DHS), точная дата не называется. Также не уточняется, каких стран может коснуться запрет.

Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается десяти аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта. Позже Великобритания объявила о введении аналогичного запрета в самолетах, следующих в Британию из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

Бывший командир воздушного судна, эксперт по безопасности полетов Александр Романов считает такие меры оправданными.

"Естественно, американцы боятся наплыва террористов к себе на континент. У нас в авиации эти этапы уже проходили – когда запрещали более 100 граммов жидкости (проносить в самолет) и так далее. А современные технологии позволяют в объеме ноутбука сделать достаточно серьезное взрывное устройство. Сданные в багаж, они не представляют опасности: службы безопасности их определят. Если же пронести такое устройство в салон, то террорист его может использовать. И сейчас технологии позволяют, соединив несколько ноутбуков, сделать еще более серьезное оружие. Так что такая мера представляется оправданной", – сказал Александр Романов в эфире радио Sputnik.

Он полагает, что ограничения на пронос на борт самолетов крупной электроники могут со временем коснуться большего количества авиарейсов.

"Мировая авиация очень связана между собой, как и все, что относится к технологии. Поэтому если какая-то опасность возникает, то и меры безопасности обычно распространяются в международных масштабах", – отметил Александр Романов.

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