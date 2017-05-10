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Мнение: США "пытаются балансировать" с размещением Patriot в Прибалтике

19:5310.05.2017
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© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot. Архивное фотоАмериканские ракеты Patriot. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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США могут временно разместить в Прибалтике ракеты Patriot, пишут СМИ. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Вашингтоне исходят из пожеланий лидеров балтийских государств, но остерегаются возможных ответных мер.

 США могут разместить в Прибалтике ракеты Patriot на период проведения учений этим летом, сообщают американские СМИ со ссылкой на американские официальные лица. По словам чиновников, по завершению учений комплексы Patriot будут вывезены.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, находящийся в Литве с визитом, заявил, что США готовы защищать балтийские страны и дислоцировать оборонительные системы.

"Те конкретные системы противоракетной обороны, которые мы дислоцируем здесь, мы считаем необходимыми. Россия также разместила свое вооружение в регионе, и это нам известно… Мы дислоцируем только оборонительные системы, для того чтобы обеспечить суверенитет государств", — заявил Мэттис на пресс-конференции после встречи в Вильнюсе с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

На вопрос журналистов о возможном размещении в странах Балтии зенитно-ракетного комплекса дальнего действия Patriot, Мэттис ответил, что этот вопрос должен решаться в рамках консультаций. "Мы дислоцируем эти системы тогда, когда решим, что это делать необходимо", — добавил он.
Грибаускайте обратила внимание на необходимость постоянной дислокации военнослужащих США в странах Балтии и дополнительных обязательных средствах обороны. Конкретных деталей о них президент не уточнила, добавив, что все решения будут приниматься в рамках общих консультаций.

В настоящее время в Литве размещена рота американских военных, танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

На последнем саммите НАТО в Варшаве было принято решение об усилении восточного фланга альянса. Альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации.

Директор центра  стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik отметил, что в истории с Patriot США выполняют пожелания лидеров прибалтийских государств.

"Это, скорее, просьба лидеров прибалтийских государств. Как показывают аналитические данные, Прибалтика становится самой милитаризованной зоной Европы. Несмотря на то, что там маленькие военные бюджеты, тем не менее, все три прибалтийские страны в 2014 году потратили около миллиарда долларов на военные расходы, через два года — полтора миллиарда, а к 2020 году – уже два миллиарда потратят. В масштабах этих стран это очень много. При этом они просят, требуют у Соединенных Штатов еще дополнительных военных расходов уже со стороны США в виде поставок этих комплексов на постоянной основе", —  сказал Иван Коновалов.

Однако, по его мнению, американцы не хотят этого делать, остерегаясь возможных ответных мер со стороны РФ.

"Американцы не могут им отказать как союзникам, но в то же время на постоянной основе размещать эти комплексы не хотят, поскольку прекрасно понимают, как это будет раздражать российскую сторону. Они понимают, что критическая масса когда-то сможет сработать, все-таки ЗРК Patriot – это уже на уровне противоракетной обороны. Они понимают, что ответные действия России будут жесткими — возможности у нас большие. Поэтому США и пытаются балансировать", — считает военный эксперт.


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