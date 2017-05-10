Эксперт о награждении бойцов спецназа за бой в Сирии: это элитные войска

Президент РФ Владимир Путин наградил бойцов спецназа за сражение с террористами в Сирии. Эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что побеждать в бою военнослужащим помогают славные традиции.

Группа офицеров Сил специальных операций Минобороны России награждена за участие в операции в Сирии, командиру группы присвоено звание Героя России, сообщил телеканал "Россия-24".

В репортаже показаны четыре человека, стоящие спинами к камере. Один из них, командир, отвечая на вопрос корреспондентов, пояснил, что группа из 16 российских спецназовцев вступила в бой против 300 боевиков.

"Без потерь мы вышли благодаря хорошим укрытиям, позиции. И все-таки у нас хорошее преимущество в вооружении, в том числе тепловизионные прицелы. Все это способствовало нашему успеху", – рассказал он.

Командир отряда также отметил мужество военнослужащих, которые четко выполняли поставленные им задачи.

Независимый эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук считает, что победа над боевиками была одержана, в том числе благодаря традициям в подготовке и использовании групп спецназа.

"Прежде всего, я бы выделил традиции, они – еще со времен афганской войны, когда встала проблема антитеррористических действий силами небольших, мобильных, хорошо подготовленных групп. С тех пор – со времен легендарной "Альфы" – мы на передовых рубежах подготовки и использования групп спецназа. Это очень интересная история, многое, как говорится, остается за кадром, но, думаю, что славные традиции продолжаются, и мы это видим – не потеряна форма работы наших спецназовцев. Подготовка все время совершенствуется, и сегодня группы Сил спецоперации – это высокопрофессиональные, элитные войска", – сказал Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik.

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