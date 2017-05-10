Политолог: Шотландия присоединилась к антироссийской "программе" США

Агентство Sputnik обратилось в парламент Шотландии за разъяснениями по поводу обвинений в пропаганде. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что шотландцы в данном случае идут в фарватере политики США.

Агентство Sputnik обратилось в парламент Шотландии с просьбой разъяснить причины, по которым межпартийная группа по России решила не допускать агентство к участию в мероприятии "Словесные орудия: современная российская пропаганда", одна из тем которого непосредственно касалась работы редакции в Эдинбурге.

Ранее журналисты Sputnik UK несколько раз пытались рассказать членам парламентской группы о деятельности агентства. Тем не менее, все попытки присоединиться к дискуссии были либо проигнорированы, либо отвергнуты.

Как сообщает пресс-служба Sputnik, в результате агентство направило обращение в комитет парламента Шотландии по стандартам, процедурам и назначениям на публичные должности, а также организатору межпартийной группы по России.

"Обвинения в пропаганде несправедливы, не имеют под собой оснований и являются неподобающими для такой престижной организации, как межпартийная группа парламента Шотландии", – подчеркивается в документе.

Редактор Sputnik UK Николай Горшков напомнил, что в основе шотландского парламента лежат идеи открытости и обсуждения различных точек зрения.

"Отказ любым СМИ в доступе к деятельности парламента противоречит этим принципам. Отказывать агентству Sputnik в праве участвовать в мероприятии, которое касается его непосредственно, еще более возмутительно и лицемерно. Такие действия ставят под сомнение приверженность организаторов, да и всего парламента, к соблюдению свободы прессы", – заявил он.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук считает, что Шотландия в данном случае действует в фарватере США. При этом он обратил внимание на то, что шотландские парламентарии решили, по сути, устроить "суд без подозреваемого".

"Буквально в начале мая конгресс США принял закон о мерах по противодействию "влиянию России" по всему миру. Так что можно считать, что действия Шотландии являются частью этой новой программы и соответствующей политической волны. При этом суд, на который не пускают подозреваемого – это вообще какая-то инновация в западном законодательстве. Если не нужен подозреваемый, суду может не потребоваться и само преступление как таковое. И все это происходит в условиях полного растворения норм международного права. При этом все это было создано мировыми умами еще в 20 веке, в 21 веке, наверное, надо придумать какие-то другие "скрижали"", – сказал Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Запад, по сути, сейчас сам "топчет" свободу слову, в нарушении которой постоянно обвиняет Россию.

"С этой свободой слова нам надоедали на протяжении практически всего прошлого 20 века. Нам буквально навязывали эту свободу слова, а сейчас оказывается, что она не нужна даже авторам этих кампаний. Они буквально наступили на горло этой свободе слова. Конечно, можно им говорить о том, что они не соблюдают собственную свободу слова, но, наверное, это будет непродуктивно", – считает политолог.

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