США
10.0510 мая19:21МСК
USD58.08-0.46
EUR63.26-0.98
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: Шотландия присоединилась к антироссийской "программе" США

18:4210.05.2017
(обновлено: 18:47 10.05.2017)
0420
© SputnikСовещание на радиостанции Sputnik в ЭдинбургеСовещание на радиостанции Sputnik в Эдинбурге
© Sputnik
Агентство Sputnik обратилось в парламент Шотландии за разъяснениями по поводу обвинений в пропаганде. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что шотландцы в данном случае идут в фарватере политики США.

Агентство Sputnik обратилось в парламент Шотландии с просьбой разъяснить причины, по которым межпартийная группа по России решила не допускать агентство к участию в мероприятии "Словесные орудия: современная российская пропаганда", одна из тем которого непосредственно касалась работы редакции в Эдинбурге.

Логотип телеканала Russia Today
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Политолог: США положили международное право на полку и заставили рухлядью

Ранее журналисты Sputnik UK несколько раз пытались рассказать членам парламентской группы о деятельности агентства. Тем не менее, все попытки присоединиться к дискуссии были либо проигнорированы, либо отвергнуты.

Как сообщает пресс-служба Sputnik, в результате агентство направило обращение в комитет парламента Шотландии по стандартам, процедурам и назначениям на публичные должности, а также организатору межпартийной группы по России.

"Обвинения в пропаганде несправедливы, не имеют под собой оснований и являются неподобающими для такой престижной организации, как межпартийная группа парламента Шотландии", – подчеркивается в документе.

Здание редакции газеты New York Times в Нью-Йорке
© AP Photo / Mark Lennihan
Политолог: в США вручили "Пулитцера" "за Путина"? То ли еще будет

Редактор Sputnik UK Николай Горшков напомнил, что в основе шотландского парламента лежат идеи открытости и обсуждения различных точек зрения.

"Отказ любым СМИ в доступе к деятельности парламента противоречит этим принципам. Отказывать агентству Sputnik в праве участвовать в мероприятии, которое касается его непосредственно, еще более возмутительно и лицемерно. Такие действия ставят под сомнение приверженность организаторов, да и всего парламента, к соблюдению свободы прессы", – заявил он.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук считает, что Шотландия в данном случае действует в фарватере США. При этом он обратил внимание на то, что шотландские парламентарии решили, по сути, устроить "суд без подозреваемого".

"Буквально в начале мая конгресс США принял закон о мерах по противодействию "влиянию России" по всему миру. Так что можно считать, что действия Шотландии являются частью этой новой программы и соответствующей политической волны. При этом суд, на который не пускают подозреваемого – это вообще какая-то инновация в западном законодательстве. Если не нужен подозреваемый, суду может не потребоваться и само преступление как таковое. И все это происходит в условиях полного растворения норм международного права. При этом все это было создано мировыми умами еще в 20 веке, в 21 веке, наверное, надо придумать какие-то другие "скрижали"", – сказал Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Запад, по сути, сейчас сам "топчет" свободу слову, в нарушении которой постоянно обвиняет Россию.

"С этой свободой слова нам надоедали на протяжении практически всего прошлого 20 века. Нам буквально навязывали эту свободу слова, а сейчас оказывается, что она не нужна даже авторам этих кампаний. Они буквально наступили на горло этой свободе слова. Конечно, можно им говорить о том, что они не соблюдают собственную свободу слова, но, наверное, это будет непродуктивно", – считает политолог.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена