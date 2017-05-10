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Политолог: конфликт в Днепре – повод мобилизовать украинских националистов

18:1010.05.2017
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© РИА Новости . Стрингер
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Экс-лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош пригрозил Киеву "улицей, а возможно, и стволами" после беспорядков в Днепре. Политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik предположил, что радикалы на самом деле "действуют в угоду" властям Украины.

Депутат Верховной рады, бывший лидер экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрий Ярош заявил о необходимости принять решительные меры после беспорядков в Днепре (бывший Днепропетровск). Об этом он написал в своем аккаунте Facebook.

Ярош назвал "фикцией" заверения правоохранительных органов в том, что ситуация в городе находится под контролем, и добавил, что кадровых решений в данном случае недостаточно. Политик пригрозил, что если Киев будет недостаточно серьезно относиться к произошедшему, то "заговорит улица, а возможно, и стволы". 

Националисты пытаются сорвать День Победы в Днепре
© РИА Новости . Захар Виноградов
Украина после 9 Мая: память жива, но где найти примирение?..

9 мая в Днепре прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы. Акции сопровождались потасовками, во время которых пострадали 14 человек. Полиция задержала 15 предполагаемых участников драки. Позже глава МВД Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области, а также назначил служебное расследование, пообещав озвучить его результаты публично. 

В эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев отметил, что сама суть националистического движения на Украине – это поиск врагов. И конфликт в бывшем Днепропетровске, считает он, только доказывает это.         

"Националистическое движение Украины, конечно, находится в поиске врагов, потому что оно не может существовать без них. Национализм настроен на то, чтобы были враги. И сами призывы и мобилизация – это заодно и оправдание существования националистических групп", – сказал военный политолог. 

Александр Перенджиев выразил мнение, что радикальные националисты, по сути, являются частью механизма управления нынешней Украиной. 

"Если ему (Ярошу – ред.) предоставлена политическая площадка для того, чтобы озвучивать такие инициативы, то в любом случае информационное обеспечение проводится довольно широко и доводится до масс. Значит, есть серьезный информационный ресурс и мобилизационный ресурс, скорее всего, тоже…  Наверное, это такой механизм управления нынешней Украиной. Националистические силы на сегодняшний день можно считать боевой властной структурой по удержанию Украины в рамках того режима, который на сегодня сложился в стране. Поэтому Ярош является составной частью этого политического режима, и он конечно, должен действовать в угоду тех сил, которые властвуют", – предположил Александр Перенджиев.

*Экстремистская организация запрещена в России

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