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Эксперт: на авианосец Abraham Lincoln есть средство асимметричного ответа

17:5610.05.2017
(обновлено: 18:00 10.05.2017)
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© Фото : U.S. Navy/ Aiyana S. PaschalАвианосец ВМС США Нимиц (CVN 68)Авианосец ВМС США Нимиц (CVN 68)
© Фото : U.S. Navy/ Aiyana S. Paschal
Авианосец Abraham Lincoln ВМС США после глубокой модернизации вышел на ходовые испытания. Военный эксперт Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что модернизированный авианосец призван стать рекламной кампанией для партнеров по НАТО.

Атомный авианосец ВМС США Abraham Lincoln во вторник, 9 мая, вышел на ходовые испытания после длительного ремонта, сообщает пресс-служба ВМС США.

В сообщении говорится, что корабль проведет в море несколько суток для проверки, после чего будет возвращен в боевой состав флота.

Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
© Flickr / US Air Force
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В результате модернизации, которая шла с марта 2013 года, авианосец, в частности, был переоснащен под размещение на нем истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35С, спроектированных с использованием технологии "стелс" и способных нести ядерные боезаряды. 

Модернизация корабля обошлась военному бюджету США в 2,6 млрд долларов.

Авианосец Abraham Lincoln является пятым по счету кораблем класса Nimitz, прошедшим глубокую модернизацию и перезарядку реакторов. Предполагается, что в течение следующих 25 лет авианосцу не понадобятся ни серьезный ремонт, ни загрузка свежего топлива в оба реактора. 

По мнению военного эксперта, капитана 3-го ранга запаса Дмитрия Литовкина, модернизация авианосца – это не только повышение боевого потенциала американского флота, но и рекламная кампания для партнеров по НАТО.

"Это будет первый американский корабль, который сможет применять самолеты пятого поколения. С ними США связывают большие надежды: F-35 будет основным ударным средством в ближайшей перспективе, его закупают многие союзники по НАТО, и демонстрация возможностей этого самолета – лишний стимул для союзников покупать эту дорогостоящую технику. Поэтому модернизация авианосца – это не только повышение боевого потенциала американского флота, но и рекламная история для партнеров по НАТО, которые то ли собираются, то ли сомневаются покупать F-35. Потому что самолет очень дорогой, и его место в системе НАТО и отдельных государств не совсем ясно", – сказал Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik.

По словам военного эксперта, у России есть средство асимметричного ответа.

"У нас один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", его авиакрыло значительно меньше, чем у любого американского авианосца. Но у нас есть средство асимметричного ответа, которое развивается с советских времен – это атомные подводные лодки с крылатыми ракетами, речь идет о проекте 949 "Гранит". Сейчас они проходят глубокую модернизацию, в ходе которой вместо 24 крылатых ракет на них будет стоять почти в три раза больше. То есть в каждую шахту "Гранита" ставятся три новые крылатые ракеты типа "Оникс" ("Яхонт") – это наши новейшие противокорабельные крылатые ракеты", – отметил Дмитрий Литовкин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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