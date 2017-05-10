Мнение: происходящее в Киеве стало вызывать все больше вопросов на Западе

Amnesty International осудила задержания украинцев за советскую символику во время празднования Дня Победы. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это заявление можно расценить как определенный сигнал Киеву.

Правозащитная организация Amnesty International осудила задержания демонстрантов на Украине во время празднования Дня Победы за "ненасильственное использование" советской символики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского отделения организации.

Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым, является "нарушением права на свободу выражения", а задержание мирных демонстрантов – "шаг в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти", отмечают правозащитники.

В Amnesty International потребовали освободить задержанных демонстрантов и провести "эффективное и беспристрастное" расследование всех случаев насилия во время демонстраций 9 мая.

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко в ответ раскритиковал заявление правозащитников. "На Украине запрещена символика и нацистов, и коммунистов. Правозащитники не знают?", – написал он в Twitter.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что заявление правозащитной организации было ситуативным. Однако его можно расценить и как сигнал украинским властям, действия которых стали вызывать вопросы на Западе.

"Мне кажется, не стоит ожидать, что это будет систематическая политика Amnesty International в отношении того, что сегодня делает Киев. Я думаю, это такое ситуативное высказывание. Да и в альтруизм данной организации верится с трудом. Однако заявления, которые звучат от подобных институтов, все-таки прорабатываются. И в этом смысле это может также быть очередным сигналом украинским властям, которые сегодня уже не во всем устраивают своих "кукловодов". То, что сегодня происходит в Киеве, вызывает множество вопросов у западных партнеров Украины", – сказал Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.

В целом же, по его мнению, заявление Amnesty International вряд ли повлияет на позицию Киева.

"Мы видим, что риторика официального Киева и лично президента (Петра Порошенко) становится все более агрессивной и все более отдаленной от реальности, в том числе, от взглядов украинского народа, который вчера вышел, несмотря на все запреты и угрозы, отпраздновать День Победы. Я думаю, что с каждым годом таких людей будет все больше на территории Украины. И в один момент все-таки ярмо неонацизма, которое парализовало Украину, удастся сбросить", – считает Владислав Ганжара.

Во вторник, 9 мая, в мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие около 600 тысяч украинцев. Акции проводились в условиях провокаций со стороны украинских радикалов и официального запрета на использование символики Победы – георгиевских ленточек и знамени Победы. В ходе столкновений были задержаны более 50 человек. Несколько участников акций и сотрудников полиции получили травмы.

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