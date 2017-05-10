Мнение: происходящее в Киеве стало вызывать все больше вопросов на Западе

Правозащитная организация Amnesty International осудила задержания демонстрантов на Украине во время празднования Дня Победы за "ненасильственное использование" советской символики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского отделения организации.
Запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым, является "нарушением права на свободу выражения", а задержание мирных демонстрантов – "шаг в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти", отмечают правозащитники.
В Amnesty International потребовали освободить задержанных демонстрантов и провести "эффективное и беспристрастное" расследование всех случаев насилия во время демонстраций 9 мая.
Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко в ответ раскритиковал заявление правозащитников. "На Украине запрещена символика и нацистов, и коммунистов. Правозащитники не знают?", – написал он в Twitter.
Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что заявление правозащитной организации было ситуативным. Однако его можно расценить и как сигнал украинским властям, действия которых стали вызывать вопросы на Западе.
"Мне кажется, не стоит ожидать, что это будет систематическая политика Amnesty International в отношении того, что сегодня делает Киев. Я думаю, это такое ситуативное высказывание. Да и в альтруизм данной организации верится с трудом. Однако заявления, которые звучат от подобных институтов, все-таки прорабатываются. И в этом смысле это может также быть очередным сигналом украинским властям, которые сегодня уже не во всем устраивают своих "кукловодов". То, что сегодня происходит в Киеве, вызывает множество вопросов у западных партнеров Украины", – сказал Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik.
В целом же, по его мнению, заявление Amnesty International вряд ли повлияет на позицию Киева.
"Мы видим, что риторика официального Киева и лично президента (Петра Порошенко) становится все более агрессивной и все более отдаленной от реальности, в том числе, от взглядов украинского народа, который вчера вышел, несмотря на все запреты и угрозы, отпраздновать День Победы. Я думаю, что с каждым годом таких людей будет все больше на территории Украины. И в один момент все-таки ярмо неонацизма, которое парализовало Украину, удастся сбросить", – считает Владислав Ганжара.
Во вторник, 9 мая, в мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняли участие около 600 тысяч украинцев. Акции проводились в условиях провокаций со стороны украинских радикалов и официального запрета на использование символики Победы – георгиевских ленточек и знамени Победы. В ходе столкновений были задержаны более 50 человек. Несколько участников акций и сотрудников полиции получили травмы.
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