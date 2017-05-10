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Мнение: "гнилой ветер" дует на Россию из силовых ведомств США

16:2310.05.2017
(обновлено: 16:28 10.05.2017)
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© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗдание компании Лаборатория КасперскогоЗдание компании Лаборатория Касперского
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В американской разведке встревожены тем, что "Лаборатория Касперского" имеет доступ к правительственным системам в США. Эксперт Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik выразил мнение, что попытки бросить тень на российскую компанию будут тщетны.

Интернет-портал BuzzFeed сообщил, что в спецслужбах США выражают обеспокоенность использованием продуктов российской компании "Лаборатория Касперского" американскими правительственными службами. "Сотрудники американской разведки встревожены: российская компания, работающая в сфере кибербезопасности, имеет доступ к системам правительства США. Они добиваются от Управления служб общего назначения ответа, как давно данную фирму разрешено использовать американским агентствам", – говорится в публикации BuzzFeed.

Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
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Источники в американской разведке сообщили BuzzFeed News, что обеспокоены тем, что они квалифицировали как близкие отношения между "Лабораторией Касперского" и российским правительством.

Со своей стороны, "пресс-секретарь "Лаборатории Касперского" сказал BuzzFeed News, что у нее "нет связей ни с каким правительством" и "компания никогда не помогала и не будет помогать никакому правительству в мире в области кибершпионажа", сказано в публикации.  

В статье BuzzFeed уточняется, что к 2014 году продукцию компании использовали Минюст, Минфин и несколько подразделений госдепартамента США. 

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik выразил мнение, что силовые ведомства США используют старую схему, пытаясь расширить образ России как врага.

"Дается сигнал: смотрите – из России доверять ничему нельзя. Мне кажется, что "гнилой ветер", который дует из Америки, дует именно из этих (силовых – ред.) ведомств. Обычным гражданам США это неинтересно и совершенно не этим они заняты. А тут надо "сделать врага". Нет врага – нет и работы для этих структур…  Просто смешно: солидные люди, генералитет, люди, которые уже много лет трудятся в пяти силовых ведомствах США и обеспечивают безопасность, занимаются такими детскими сказками", – сказал Леонтий Букштейн.   

По мнению эксперта, попытка атаки на "Лабораторию Касперского" не увенчается успехом, поскольку авторитет компании очень высок.   

"По тренду, который мы наблюдаем в США, всего можно ожидать. Но подорвать авторитет "Лаборатории Касперского" даже таким "уважаемым" силовым ведомствам, как в США, не удастся. Компания давно и достаточно твердо стоит на рынке. И не ее вина, что высокие правительственные инстанции (в США – ред.) отказываются от собственных специалистов и берут российские разработки", – заключил Леонтий Букштейн.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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